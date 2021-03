Un balsamo levigante per il viso che ringiovanisce in poco tempo. Probabilmente hai sentito parlare del retinolo, popolare ingrediente per la cura della pelle noto per i suoi benefici antietà. Ma invece il retinale ti dice qualcosa? Entrambi gli ingredienti derivano dalla famiglia della vitamina A, ma la vera differenza tra i due è la velocità con cui si attivano. Il retinale infatti si attiva più velocemente del retinolo. Per questo motivo potrebbe irritare maggiormente la zona in cui viene applicato.

Tuttavia, molti acquirenti acclamano l’efficacia del balsamo levigante PhysioLift Night di Avene, che offre una versione delicata del retinale che non irrita e offre tutti i benefici dell’ingrediente.

Questo balsamo levigante antietà promette di illuminare e rassodare la pelle e minimizzare i segni di affaticamento durante la notte. Sebbene il retinale sia l’elemento chiave di questo prodotto, nella formula sono inclusi anche l’acido ialuronico, l’acqua termale di Avene, l’ascofillinetm (un derivato che stimola il collagene delle alghe brune) e l’ esperadina (un composto antinfiammatorio).

Secondo il marchio, questa crema idratante leggera non ostruirà mai i pori poiché è senza olio, senza parabeni e senza oli minerali.

CORTESIA AVENE

I revisori dicono che il balsamo agisce immediatamente su arrossamenti, macchie senili, linee di espressione e secchezza meglio dei prodotti più costosi che hanno provato prima. Nonostante la sua formula potente, gli utenti dedicati non hanno notato alcun peggioramento sulla loro pelle. In effetti, un acquirente dice che il suo viso e il suo collo “non sembravano così belli da secoli”.

“Ho circa 40 anni, ma con questo prodotto sembra come se fossi tornata a 30 anni”, ha scritto un recensore sul sito del marchio. “Sono sbalordita! La mia pelle e i miei occhi sono molto sensibili, ma non ho avuto alcun problema. Solo una pelle luminosa e sana. Consiglio vivamente questo balsamo levigante notte”.

“Ho deciso di provare questo balsamo notte insieme ad altri prodotti Physiolift”, ha condiviso un altro acquirente. “Penso di aver trovato la mia linea per la cura della pelle preferita! È leggera e lascia la pelle morbida e liscia. La uso da quasi tre settimane e vedo un miglioramento netto nella pigmentazione della pelle e nelle linee sottili”.