Un siero per capelli che si basa su cinque ingredienti approvati anche dai dermatologi americani. Il vasto mondo della bellezza online è qualcosa di unico. Quando entri in una profumeria riesci a capire bene quali sono i prodotti di punta, visto che la maggior parte delle volte sono ben evidenziati da pubblicità e fiducia accumulata con il tempo. Ma online, le cose cambiano e spesso veniamo a conoscenza di marchi mai sentiti primi ma che sembrano essere prodigiosi. Quindi, quando marchi di bellezza come Andalou Organics o Pura D’Or guadagnano un successo enorme, è molto probabile che i prodotti saranno eccellenti.

Nel caso in cui tu non li conoscessi, i prodotti per capelli e pelle di Pura D’Or risiedono perennemente in cima alle liste dei best seller di Amazon negli USA. Il suo olio di semi di rosa canina biologico, per esempio, è uno dei trattamenti per capelli più venduti del colosso dell’e-commerce americano.

Non sorprende che gli acquirenti affermino che il siero per capelli Hair Thinning Therapy Energizing Scalp del marchio è altrettanto acclamato. A quanto pare, sembra essere un’arma segreta per combattere la caduta dei capelli dovuta a età, stress, menopausa, maternità, malattia.

CORTESIA PURA D’OR

Lo stress indotto dalla pandemia ha portato a un amento della caduta di capelli. Molte persone si sono affidate al siero per capelli di Pura D’Or, e ne sono state incredibilmente soddisfatte.

Sul sito di iHerb, dove è possibile acquistarlo in Italia per soli 25 euro, un cliente scrive: “Lo uso da quasi 2 mesi, dopo che ho iniziato a soffrire di una terribile caduta dei capelli post partum, con cuoio capelluto secco. Questo prodotto ha fatto miracoli sulla crescita dei miei capelli in sole 2 settimane. Lo uso ogni volta dopo aver lavato i capelli. Ne vale la pena e lo consiglio assolutamente”.

“Miracolo, MIRACOLO !!!! I miei bei capelli stanno ricrescendo ! Sono scioccato” scrive un recensore su Amazon USA.

Michele Green, dermatologo ed esperto nella perdita e crescita dei capelli di fama internazionale, ha analizzato il siero per capelli di Pura D’Or, per capire cosa avesse di così portentoso.

Gli ingredienti che rendono questo siero per capelli portentoso

La lista degli ingredienti è una forte combinazione di estratti vegetali e oli, Ma su Instyle Green spiega che l’olio di Argan, biotina, aloe vera, caffeina e cloruro di zinco sono i probabili responsabili di capelli più sani, lucenti e forti di cui parlano gli acquirenti.

In effetti, l’olio di Argan è ricco di vitamina E, che può aumentare notevolmente l’elasticità dei capelli e ridurne la rottura. Sia la vitamina E che il cloruro di zinco assorbono i follicoli piliferi e promuovono la crescita capillare del cuoio capelluto. Questo aumenta il flusso sanguigno nell’area e favorisce la crescita di nuovi capelli e una migliore salute del cuoio capelluto. Anche la biotina migliora la crescita dei follicoli e può aumentare la produzione di cheratina del cuoio capelluto per mantenere i capelli in salute.

La caffeina applicata localmente agisce come un bloccante del DHT, a cui viene impedito di danneggiare i follicoli e innescare la caduta e l’assottigliamento dei capelli.