Dopo quasi un decennio passato a selezionare il meglio della cosmetica coreana per MiiN Cosmetics, è chiaro che Lilin Yang ne sa qualcosa sulla cura della pelle, e adesso sta mettendo a frutto tutta la sua conoscenza nella sua propria marca.

L’ispirazione per Ondo Beauty 36.5 trova radici tra l’innovazione del k- beauty e le caratteristiche della Spagna, che adesso Lilin chiama ‘casa’. Ingredienti di origine naturale, formule eccezionalmente efficaci e prodotti che apportano una sensazione incredibile di benestare.

Questa nuova linea sarà disponibile in esclusiva su miincosmetics.com a dal 19 di luglio, a partire con 5 nuovi prodotti tra cui maschere e patches per il contorno occhi (un cenno alla esperienza di Lilin con la cosmetica

coreana). Pong-Pong (in foto), una maschera a bolle detergente e leggermente esfoliante, con carbone attivo ed estratto di yuja, un agrume asiatico. 3,95€

Tang-Tang una maschera anti-età con effetto rimpolpante che sfrutta il potere della pianta di Zhi Mu, estratti di carota ed adenosina. 3,95€ To-Dak, una maschera calmante con probiotici e acqua di centella asiatica per ammorbidire la pelle e preservare la funziona della sua barriera. 3,95€

Chok-Chok, una maschera ultra-nutriente con acido ialuronico, alghe e composta per l’80% di amamelide, un’erba tradizionalmente usata come rimedio lenitivo. 3,95€

Ban-Jjak, patches lenitivi per il contorno occhi, con ingredienti antiossidanti come il tè verde

e la caffeina. 35,95€

Da Ondo Beauty non c’e’ da aspettarsi solo prodotti per la cura del viso; l’idea di Lilin è quella di espandere Ondo Beauty trasformandolo in un brand lifestyle che includa prodotti dei quali i suoi clienti possano godere durante tutta la giornata, non solo al momento della skincare

routine.

“Pensiamo ai nostri prodotti più come ‘momenti’ che prodotti di bellezza. Questo ci aiuta a visualizzare lo stato d’animo in cui vogliamo che siano i nostri clienti quando li utilizzano.

Attraverso questi ‘momenti’ speriamo di poter ispirare la nostra comunità’ a trovare il proprio equilibrio attraverso gesti semplici che nutrono sia la loro pelle che il loro spirito” Lilin Yang, fondatrice e CEO di MiiN Cosmetics.

Scopri di più’ su Ondo Beauty 36.5 durante la nostra Instagram Live il 27 di Luglio su @ondobeauty36.5 e @miincosmetic.

Disponibile in negozio e su www.miin-cosmetics.it.

Per ulteriori informazioni: giulia@miin-cosmetics.com