Un siero che aumenta la luminosità del viso e combatte la pelle opaca, tipica della stagione invernale. Per una carnagione effetto glow tutto l’anno. Quado si tratta della mia pelle, la differenza che cinque mesi d’inverno può fare sulla mia carnagione non smette mai di stupirmi. Mentre in estate appaio luminosa, glow e sana, in inverno diventa spenta, opaca e grigia.

Sono sicura di non essere l’unica ad essere colpita da questo scioccante cambiamento, e di abusare di blush e terre abbronzanti per cercare di sconfiggere la pelle opaca.

Ma quando recentemente ho provato questo siero abbronzante per il viso, la pelle è diventata luminosa all’improvviso senza quell’effetto finto, tipico degli autoabbronzanti.

Potrei essere in ritardo nell’avero scoperto queste gocce abbronzanti per il viso. Ma se anche voi ancora non le avete provate, vi consiglio di provvedere subito e acquistare un flacone di Radiant Glow Tan di St.Moriz.

Io, personalmente, mischio alcune gocce di questo siero contro la pelle opaca con la mia solita crema idratante quotidiana. E dopo solo poche ore ho un colorito dall’aspetto naturale che è paragonabile a una giornata trascorsa sulla spiaggia. E a differenza della maggior parte degli abbronzanti che ho usato in passato, queste gocce dermatologicamente testate non irritano la mia pelle sensibile. La formula è pulita e vegana e adatta alla pelle sensibile.

Ovviamente, l’intensità del colorito può essere regolato in base al numero di gocce che utilizzi. Poiché è un pigmento altamente concentrato, però, ti consiglio di iniziare con non più di due gocce.

Il marchio consiglia di applicare questo siero con movimenti circolari sul viso e lungo il collo per distribuire uniformemente il prodotto ed evitare macchie. Nella mia esperienza, ho trovato che è facile da utilizzare.

In questo momento, poi, puoi trovarlo in offerta sul sito di perfumesclub a soli 11,68 euro invece che 19,90. Considera quindi l’idea di aggiungere queste gocce abbronzanti alla tua skincare invernale, per sconfiggere la pelle opaca e rendere il viso radioso e luminoso anche a febbraio.