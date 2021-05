Un siero contro l’acne che aiuta a ridurre al minimo i danni da acne e a controllare il sebo in eccesso. Vivere in una metropoli mi ha insegnato a non affezionarmi troppo a nulla. Ho cambiato appartamento più volte in pochi anni, ho visto bar e negozi di quartiere aprire e chiudere in pochi mesi, ho cambiato vicini più spesso di quanto ce ne fosse bisogno.

Questa vita frenetica mi porta ad essere così anche nella mia cura della pelle. Ho cambiato prodotti più volte nel corso della vita, in base alla situazione attuale della mia pelle e alle necessità del momento. E l’acne ormonale negli adulti è l’unico problemino di cui non mi sono mai liberata.

Nel corso degli anni ho provato dozzine di prodotti per la cura della pelle incentrati sull’acne. E anche se con il passare del tempo la situazione si è attenuata molto, ho ancora qualche sfogo lieve ogni tanto, principalmente nella zona T dove la mia pelle è un po’ più grassa.

Questo, fino a quando non ho iniziato a usare il siero contro l’acne Niacinamide 10% + Zinc 1% di The Ordinary.

Anche se sono amante da tanti anni di The Ordinary, non avevo mai provato questo particolare siero contro l’acne fino a quando non me ne ha parlato una mia amica. Secondo la sua opinione, questo prodotto le aveva risolto tutti i problemi della pelle del viso.

E come la maggior parte dei prodotti del marchio, Niacinamide 10% + Zinc 1% costa meno di 10 euro. Come potevo non provarlo?

L’alta concentrazione del 10% di niacinamide e dell’1% di zinco riduce le macchie, la congestione dei pori e aiuta a controllare l’eccesso di sebo. Il siero può essere utilizzato mattina e sera, ma io lo utilizzo solo la sera.

Gli ingredienti sono ben mixati con altri attivi e posso usare il mio siero al retinolo subito dopo senza problemi.

Dopo circa una settimana di utilizzo, ho smesso di avere brufoli e il mio viso appariva meno grasso la mattina. Da allora, uso questo siero contro l’acne tutte le sere negli ultimi tre anni con gli stessi risultati.

Cosa rende così efficace questo prodotto

La niacinamide può contribuire a ridurre la comparsa di linee sottili e pori dilatati. Inoltre combatte gli effetti dei fattori ambientali che possono danneggiare la pelle come la luce solare, le sostanze inquinanti e i radicali liberi. Aiuta anche a migliorare la barriera protettiva della pelle, mantenendola sana, idratata e nutrita. Questo ingrediente ha un effetto calmante e illuminante sulla pelle, contribuendo a migliorare il tono e la consistenza generale, calmando gli sfoghi e controllando la produzione di sebo in eccesso.

Lo zinco, invece, è un antinfiammatorio che può aiutare con il controllo dell’unto sulla pelle. Può anche aumentare la produzione naturale di collagene della pelle e aiutare a ridurre al minimo la comparsa di rughe e linee sottili. Questa combinazione è ottima per aiutare a ottenere una carnagione luminosa, uniforme e chiara.

Tutto questo in un prodotto che costa solo 6 euro. Sembra incredibile eppure è vero.