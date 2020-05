Trovare un siero antirughe che regali anche un tocco di colore alla pelle non è scontato.

Di solito o si opta per un prodotto self tanning oppure per uno anti-invecchiamento.

Eppure, le due funzioni possono essere unite in un unico fluido.

Abbiamo individuato un cosmetico, il Coola’s Organic Sunless Tan Anti-Aging Serum, che rappresenta tutto questo.

Ad asciugatura rapida, realizzato con ingredienti biologici oltre il 70%, questo siero offre benefici abbronzanti e anti-età.

Contiene una potente miscela di olio di argan, vitamina C, acido ialuronico e colture di cellule staminali vegetali.

Al suo interno c’è un agente abbronzante che contrasta la pelle irregolare, la secchezza e la perdita di compattezza, regalando un aspetto più liscio e luminoso.

Se non amate i sieri, potete anche optare per la lozione, ideale per chi non ha una pelle grassa.

Altri prodotti di bellezza per un colorito al top.

Il giorno delle sue nozze reale, Kate Middleton ha usato niente meno che Xen-Tan Instant Bronzing Mist per ottenere il suo aspetto naturale.

Il segreto di Jennifer Lopez per un effetto sun-kissed sul red carpet è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Una lozione idratante nota come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

Il prodotto si assorbe rapidamente senza lasciare residui grassi. Il fatto che la usi la star è già una garanzia.

Da provare anche il siero Tan Glow di VeraLab con acido ialuronico ed eritrulosio (uno zucchero che interagisce con le cellule dello strato corneo conferendo loro un colore dorato e uniforme).

Questo prodotto fissa la tua abbronzatura rendendola più dorata e duratura.

Altro prodotto valido, il siero antifatica Liftactiv di Vichy, che contiene Vitamina C, acido ialuronico, neoesperidina e polifenoli di pino.

Ulteriore alternativa Isdinceutics Flavo-C Ultraglican Siero antiossidante da giorno, che contiene vitamina C, ultraglicani e acido ialuronico.

Infine, SUN 365 – Autoabbronzante Graduale Siero di Lancaster, in vendita sul sito Douglas.