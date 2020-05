Jennifer Lopez è la popstar più famosa del pianeta.

Cinema, musica, moda, non c’è settore in cui la performer latinoamericana non abbia lasciato il segno.

A 50 anni, JLo non è solo un’artista titanica ma anche un’icona di stile e bellezza.

La cantante è apparsa ai Golden Globes del 2020 sfoggiando una pelle rugiadosa e abbronzata.

Il suo segreto è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Una lozione idratante nota come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

Il prodotto si assorbe rapidamente senza lasciare residui grassi.

La lozione dona una tonalità calda e brillante che garantisce una pelle luminosità.

Con una lunga durata di 24 ore, le proprietà idratanti intense della crema assicurano al corpo un tocco morbido e vellutato per tutto il giorno.

In questi mesi di lockdown la spiaggia è stata solo un miraggio per molti.

Questa crema potrebbe essere la soluzione per sfoggiare un colorito dorato ora che l’isolamento è finito.

Altri prodotti amati da Jennifer Lopez.

L’hairstylist di fiducia di JLo, Chris Appleton, su Instagram ha svelato il prodotto preferito dalla star per coprire la ricrescita dei capelli bianchi.

Si tratta di Color Wow Root Cover Up, una polvere che agisce come un correttore per i capelli bianchi ed è facile da rimuovere tanto quanto lo è da applicare.

Questo vuol dire che non dovrai preoccuparti di aver fatto casini quando tornerai dal tuo parrucchiere di fiducia.

La polvere è resistente all’acqua e al sudore. Si rimuove con lo shampoo ed è progettata sia per coprire la ricrescita, sia per dare luce alla chioma.

Su Amazon il prodotto viene recensito in modo molto positivo. Un ottimo prodotto per coprire i capelli bianchi in modo non invasivo.

Questa polvere è disponibile in otto tonalità e include un pennello applicatore e una custodia a specchio per facili ritocchi a casa e in viaggio