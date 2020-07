Un siero alla vitamina C low cost che mi ha soddisfatto tanto quanto altri marchi più costosi.

Se avessi una macchina del tempo, tornerei indietro e spalmerei un po’ più di crema solare alla me adolescente. Forse, in questo modo avrei potuto evitare rughe premature, linee sottili e qualche macchia solare con cui la mia pelle di poco più di 30enne sta già avendo a che fare.

Ma fino al giorno in cui non potrò salire su una macchina del tempo, allora userò il siero alla vitamina C low cost di Mad Hippie. Un prodotto davvero efficace nonostante non sia troppo costoso, che illumina, tonifica e uniforma la mia carnagione.

Se anche tu sei caduto vittima di bagni di sole e litri di olio abbronzante nei primi anni 2000, probabilmente ne stai affrontando i fastidiosi effetti collaterali.

Sia che tu abbia scoperto qualche prima rughetta o una macchia solare, la vitamina C è il santo graal degli ingredienti per la cura della pelle.

L’importanza della Vitamina C

E’ ricca di antiossidanti, che aiutano a prevenire e ridurre i problemi della pelle causati dai radicali liberi indotti dai raggi UV. Inoltre rinforza anche le difese cutanee e preserva la luminosità e la freschezza della pelle.

E’ vero, il mercato è pieno di prodotti a base di vitamina C. Tuttavia, il siero alla vitamina C di Mad Hippie è il primo adatto al mio budget e all’altezza dei miei standard.

Non sorprende, quindi, che questo siero per la cura della pelle fosse esaurito da settimane. Ma ora, puoi finalmente acquistarlo su Amazon.it per 47 euro.

Oltre alla vitamina C, il siero di Mad Hippie è ricco di ingredienti vegani, vitamine e sostanze nutritive che lavorano per ridurre i segni dell’invecchiamento e idratano la pelle.

Tra questi, è presente l’acido ialuronico e il fiore di radice di Konjac, che leniscono e nutrono la tua pelle. Troverai anche estratto di pompelmo, acido ferulico, vitamina E e, naturalmente, vitamina C, tutti ingredienti anti-invecchiamento. Infine, l’olio di salvia sclarea e la camomilla lavorano per calmare le irritazioni e minimizzare le macchie. Inoltre, creano un sottile strato protettivo sulla pelle che impedisce anche che si asciughi eccessivamente.

Il risultato è un siero all-in-one che illumina e tonifica senza provocare disidratazione.

Ormai, utilizzo i sieri alla vitamina C da anni. Ho provato di tutto, dai marchi di fascia alta al costo di 200 euro fino ai prodotti trovati in farmacia che costano meno di 10 euro.

Di tutti i prodotti provati, il siero di Vitamina C di Mad Hippies è il primo a darmi i risultati che sto cercando ad un prezzo assolutamente conveniente.

Foto in evidenza: cortesia Mad Hippie Instagram.

