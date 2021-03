Un siero alla biotina per la crescita dei capelli che, secondo chi lo usa, funziona davvero. Sconfinati dentro casa da più di un anno, un’abilità che abbiamo decisamente affinato è quella di riuscire a discernere i migliori acquisti da fare online e che funzionano davvero. Dopotutto, che altro abbiamo da fare se non leggere oltre 9mila recensioni su Amazon mentre attendiamo il vaccino per tutti? Piangere? Proprio no.

Così, girando per gli e-commerce mi sono imbattuta nel siero alla biotina per la crescita dei capelli di Pureauty Naturals. Perché se non hai energia per la crescita personale, almeno manda avanti quella dei tuoi capelli.

E, stando a quanto dice chi lo usa da tempo, questo siero alla biotina fa proprio quello che promette. Secondo centinaia di recensori, il siero ha la capacità di stimolare la crescita dei capelli anche in punti molto diradati dopo solo un mese di utilizzo. Soprattutto, molti affermano che questo siero alla biotina rende i capelli più spessi e forti e incoraggia la crescita in modo incredibile.

Prima di provare questo siero, un recensore dice che nulla sembrava aiutare contro la perdita dei capelli. Nel giro di due settimane, le cose sono cambiate: “”I risultati sono INCREDIBILI! L’unico aspetto negativo: non ho provato prima questo prodotto. Non potrei essere più felice”.

CORTESIA PUREAUTY

Leggendo le tantissime recensioni entusiastiche, sembra che gli aspetti positivi di questo siero alla biotina siano illimitati. Un acquirente che ha perso molti capelli dopo il parto dice che “finalmente sto notando una differenza “.

Gli acquirenti notano che crescita dei capelli è evidente già in un mese, e che la caduta dei capelli diminuisce dopo appena una settimana di utilizzo.

Ma come mai questo siero alla biotina è così efficace? Instyle ha interpellato il Dr Michele Green, dermatologo e cosmetico, esperto di caduta dei capelli.

Secondo lo specialista, il siero contiene una serie di elementi che stimolano la crescita, come biotina, glicerina, acido lattico, vitamina E, squalano e ubichinone. La biotina è utilizzat nella maggior parte delle formule per la crescita dei capelli perché migliora la durata, la forza e l’elasticità dei capelli e favorisce la nuova crescita riducendo al minimo la perdita. La vitamina E è ricca di antiossidanti che proteggono dalla caduta dei capelli, stimola la crescita capillare nel cuoio capelluto e riduce i danni causati dai radicali liberi ambientali.

Leggi anche: Chi la usa, dice che questa maschera all’olio di argan ha salvato i capelli secchi e danneggiati

Inoltre, Green afferma che l’ubichinone, noto anche come coenzima Q10 , aiuta a combattere il processo di invecchiamento dei singoli follicoli piliferi. Stimola l’espressione genetica delle cheratine dei capelli che iniziano a esaurirsi con l’avanzare dell’età e porta a un aspetto più giovane, sano e luminoso dei capelli.