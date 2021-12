Questo siero ha avuto una lista d’attesa di 27mila persone

La cura della pelle al CBD sta diventando popolare nel settore della bellezza, anche grazie al supporto di celebrità come Gwyneth Paltrow e Kristen Bell, che hanno parlato dei benefici del cannabidiolo. Hey Bud Skincare, la gamma di prodotti per la cura della pelle alla canapa numero uno in Australia, ha lanciato due nuovi prodotti per la cura della pelle al CBD che sono andati esauriti in soli cinque giorni. Hey Bud’s Daily Hemp Gel Cleanser e Hyaluronic Acid + Hemp Serum hanno raccolto una lista d’attesa di 27.000 persone.

I benefici del siero Hey Bud.

Il siero contiene acido ialuronico, cetriolo e betaina, per una pelle rimpolpata e idratata. Con il 5% di acido ialuronico combatte i segni dell’invecchiamento precoce come le rughe. Contiene anche cetriolo per calmare la pelle irritata L’olio di semi di soia ripristina l’equilibrio degli acidi grassi della pelle Contiene un mix di ingredienti per il bilanciamento della pelle.

Cosmetici alla canapa, i prodotti da provare.

l brand Truly propone un siero viso brillante a base di olio di semi di canapa sativa. Una formula leggera che idrata, nutre e lenisce la pelle. Prezzo: 25 euro da Sephora.

Sullo stesso sito è possibile acquistare il Cannabooster Reboot della Ho Karan, un siero rimpolpante non grasso assolutamente determinato a rigenerare e levigare la tua pelle. Prezzo: 39 euro.

Altro brand di riferimento è Dr. Organic, che offre un’intera linea all’olio di semi di canapa. Ci sono o shampoo, il balsamo, le creme viso e corpo e il balsamo labbra.

E.l.f. Cosmetic propone un mini kit che include un balsamo per labbra full-size, un olio per il viso in taglia da viaggio, un primer e una crema per il viso. Prezzo: 16,99 euro da Douglas.

Garnier ha puntato a un olio notte multi riparatore con olio di semi di canapa biologico e vitamina E. Durante la notte ripara i 5 segni della pelle stressata. Prezzo: 12,50 su Amazon.