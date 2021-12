Gwyneth Paltrow, 5 step della beauty routine della guru di bellezza

Nessuna più di Gwyneth Paltrow ha fatto della sua passione per la bellezza un business. L’ex attrice americana ha ormai da tempo detto addio al cinema per dedicarsi al mondo beauty. Il suo sito Goop è diventato un punto di riferimento per milioni di persone al punto che ne è nata anche una serie Netflix di successo, giunta alla seconda stagione.

5 must have di Gwyneth Paltrow.

Esfoliazione. A partire dal corpo, Gwyneth ama la spazzolatura a secco per levigare la pelle: “Aiuta davvero con la circolazione e l’esfoliazione”, ha detto.

Altro prodotto must have che usa è Goopglow Microderm Instant Glow Exfoliator. “Sono un’enorme drogata di esfolianti”, ha spiegato Gwyneth.

Idratazione. La star applica alcune gocce di Vintner’s Daughter Active Botanical Serum sulla sua pelle, un classico di culto per gli appassionati di prodotti per la cura della pelle naturale, che la star descrive come “incredibile”.

Maschera. Per occasioni speciali come un servizio fotografico, Paltrow applica le maschere idratanti per gli occhi di Jillian Dempsey prima di far rotolare la sculpting bar di Jillian Dempsey sulla pelle.

Protezione. La migliore crema solare per il viso ovviamente. Gwyneth usa Unsun SPF 30 e un po’ di Goopglow Glow Lotion.

Gwyneth ha lanciato il suo olio antirughe per il viso.

Un olio per il viso antirughe da 98 dollari, in vendita sul suo sito Goop. “Questo lussuoso olio viso botanico attivo offre risultati che ti lasceranno a bocca aperta”, si legge sul sito. “È clinicamente dimostrato che aiuta a ridurre la comparsa di linee e rughe“. “Migliora la compattezza della pelle, leviga la grana e aumenta la luminosità, oltre ad ammorbidire, nutrire e idratare”. Il prodotto è realizzato con nove potenti oli nutrienti di ultima generazione per chi cerca un prodotto organico. Tra questi il bakuchiol, il cacay, ricco di vitamina A, e l’amla organica, un superalimento di vitamina C).