Uno shampoo antigiallo che, secondo chi lo usa, funziona davvero ed elimina l’effetto giallo con un solo lavaggio. Per chi è abituato a tingersi i capelli di biondo, l’effetto giallo purtroppo è la nemesi. L’effetto graduale verso il giallo-arancione è inevitabile, nonostante la cura maniacale dei capelli. Ma con uno shampoo antigiallo viola potresti riuscire a posticipare il problema. E se vuoi qualcosa che funzioni “in un solo lavaggio”, i revisori di Amazon giurano lo shampoo antigiallo Crush Purple di John Frieda “riesce a fare davvero miracoli”.

Con oltre 2.700 valutazioni a cinque stelle e recensioni positive che lo definiscono “il miglior shampoo viola” mai provato, questo shampoo antigiallo viola è chiaramente una sorta di leggenda tra i prodotti dei coloranti per capelli. Inoltre, chi lo usa adora il fatto che è relativamente conveniente per essere uno shampoo antigiallo efficace, visto che puoi averlo per soli 15 euro.

CORTESIA JOHN FRIEDA

Ecco come funziona lo shampoo viola di John Frieda: i pigmenti viola assorbono i raggi UV ed emettono un bagliore bianco bluastro, così le tue mèches oi capelli biondi appaiono più freschi e luminosi.

Tutto quello che devi fare è massaggiarlo delicatamente sui capelli durante il lavaggio. Chi già lo usa, suggerisce di lasciarlo agire per almeno alcuni minuti. Inoltre, il balsamo della stessa linea aggiunge idratazione extra per i capelli secchi.

Un recensore ha definito lo shampoo Violet Crush un “prodotto perfetto per i capelli decolorati”.

L’effetto giallo è inevitabile, ma lo shampoo di John Frieda potrebbe essere un ottimo prodotto per allungare i tempi e riuscire ad andare dal parrucchiere qualche giorno più avanti.