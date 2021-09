Selena Gomez ha da poco lanciato la sua linea di bellezza, Rare Beauty, ma ciò non toglie che abbia altri suoi prodotti di riferimento.

La cantante ha svelato a Vogue alcuni cosmetici che usa nella sua beauty routine. La sua giornata si conclude con un breve rituale.

Selena accende le candele, strofina dell’olio essenziale sui polsi e applica delle maschere per gli occhi al cetriolo firmate Sephora Collection, per ridurre il gonfiore.

Le maschere monouso sono realizzate con ingredienti come anguria ed estratto di cetriolo. Sono prive di ingredienti dannosi per te e l’ambiente, come ossibenzone, parabeni, ftalati, solfati, formaldeide e altro.

Naturalmente, Gomez non è l’unico fan delle maschere per gli occhi al cetriolo di Sephora. Oltre 100 revisori hanno dato a queste maschere una valutazione perfetta, dicendo che “aiutano con le occhiaie” e rendono la pelle più morbida.

“Adoro preparare la mia pelle con questo prima del trucco per aiutare a tenere a bada le mie pieghe sotto gli occhi”, ha scritto un cliente.

Altri prodotti di bellezza usati da Selena Gomez.

La cantante ha detto che tiene sempre a portata di mano sul suo comodino delle candele e il tonico Heritage Store Rosewater & Glycerin.

Un prodotto all’acqua di rose da 12, 27 euro che aggiunge lucentezza e vitalità ai capelli, lenisce e ammorbidisce la pelle e può essere utilizzato anche come tonico.

Selena Gomez non è l’unica celebrities a tessere le lodi di Heritage Store Rosewater.

Candice Swanepoel, ex angelo di Victoria’s Secret, ha detto a Vogue nel 2018 che utilizza lo spray per dare energia alla pelle quando ha un aspetto stanco.

La collega Ashley Graham ha dichiarato a Elle nel 2019 che l’acqua di rose con glicerina è uno dei suoi must-have di bellezza, spiegando che si spruzza il prodotto “prima dell’idratante, dopo l’idratante, prima del trucco, dopo il trucco, nel mezzo della giornata”.