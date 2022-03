Questo siero è il segreto di Selena Gomez per una pelle effetto glow

Selena Gomez è apparsa sul red carpet degli ultimi Critics Choice Awards. Per l’occasione ha indossato un abito rosso firmato Louis Vuitton. Ma a catturare l’attenzione dei fan è stato anche il suo make up impeccabile, realizzato dal truccatore Hung Vanngo. Quest’ultimo ha svelato via social che per dare un tocco glow alla pelle della cantante ha usato il siero Banana Bright Vitamin C Serum di Olehenriksen. Il prodotto contiene il 15% di vitamina C, il 5% di acido poliidrossilico e acido ialuronico. Combatte tutti i principali segni dell’invecchiamento, inclusi punti scuri, rughe e perdita di compattezza.

Un’utente che l’ha acquistato sul sito di Sephora ha scritto: “Mi è piaciuta la texture del siero, la consistenza è leggera e il prodotto si assorbe velocemente. Il profumo è agrumato. Subito dopo l’utilizzo la pelle è più luminosa e il colore del siero (aranciato) sembra donare subito un bel colorito”. Un’altra: “Questo siero alla vitamina C lascia la pelle liscia e luminosa già dai primi utilizzi, si assorbe super facilmente e idrata in profondità , per non parlare de buonissimo profumo che lascia. approvatissimo!”.

Altri prodotti amati da Selena Gomez.

La cantante ha detto che tiene sempre a portata di mano sul suo comodino delle candele e il tonico Heritage Store Rosewater & Glycerin. Un prodotto all’acqua di rose che aggiunge lucentezza e vitalità ai capelli, lenisce e ammorbidisce la pelle e può essere utilizzato anche come tonico. Selena Gomez non è l’unica celebrities a tessere le lodi di Heritage Store Rosewater. Candice Swanepoel, ex angelo di Victoria’s Secret, ha detto a Vogue nel 2018 che utilizza lo spray per dare energia alla pelle quando ha un aspetto stanco. La collega Ashley Graham ha dichiarato a Elle nel 2019 che l’acqua di rose con glicerina è uno dei suoi must-have di bellezza, spiegando che si spruzza il prodotto “prima dell’idratante, dopo l’idratante, prima del trucco, dopo il trucco, nel mezzo della giornata”.