“Idratante, piacevole sotto la doccia, non avrei mai pensato che con un prezzo così conveniente il prodotto potesse essere così buono”.

Se sei alla ricerca di uno scrub corpo, soffermati un attimo qui perché potresti aver trovato il prodotto adatto a te.

Lo scrub per il corpo è uno di quei prodotti di bellezza che non hanno bisogno di 87 ingredienti per fare bene il proprio lavoro. E infatti, uno dei migliori scrub corpo che io abbia mai provato è quello ai sali del mar morto di PraNaturals.

Questo scrub, con pochissimi ingredienti, mi lascia la pelle morbida e liscia fino a due giorni dopo il suo utilizzo.

CORTESIA AMAZON

Non è certo un caso se è lo scrub corpo più venduto su Amazon.it e ha centinaia di recensioni positive.

Questo prodotto è biologico al 100%. E’ raccolto a mano e privo di ingredienti inquinanti e conservanti.

Basta metterne una piccola quantità sulla pelle sotto la doccia per ottenere una pelle morbida e super liscia. Lo scrub ai sali del mar morto si scioglie delicatamente sulla pelle e la esfolia in modo delicato.

Questo scrub è adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto per le pelli sensibili e secche. Aiuta a rinnovare l’epidermide e a eliminare le cellule morte delicatamente. Inoltre, pulisce a fondo e ringiovanisce la pelle opaca e poco luminosa.

CORRELATO: Questo scrub corpo da 20 euro trasforma la tua doccia in una SPA personale.

La chiave di questo scrub è la sua composizione. I sali del mar morto, infatti, si fondono con oli di mango, kiwi, mandorle dolci. Questo mix di ingredienti preziosi rimuove delicatamente le cellule morte e rende la pelle morbida e luminsa.

Infine, ma non meno importante, i cosmetici PraNaturals sono formulati con ingredienti completamente naturali, senza parabeni o additivi.

Se tutti questi motivi ancora non sono sufficienti perché tu decida di provare questo scrub corpo, forse ti sarà utile leggere qualche recensione di chi lo ha già provato. Questo prodotto vanta centinaia di recensioni positive su Amazon.

Una shopper scrive:

“Consiglio questo prodotto a tutti, idratante, piacevole sotto la doccia, l’unica “pecca” è che consigliano di usarlo max 2volte a settimana. Non avrei mai pensato che con un prezzo così conveniente il prodotto potesse essere così buono. Sono rimasta piacevolmente stupita. Lo ricomperò senz’altro e lo consiglio davvero!”.

Un altro compratore ha detto:

“Prodotto arrivato in largo anticipo, è fantastico lo uso ogni due giorni sotto la doccia (ne basta una piccola quantità) e lascia la pelle morbida fino al giorno dopo! Davvero ottimo, lo ricomprerò di sicuro. Lo uso da più di un mese e ne sto traendo grandi risultati”.

CORTESIA AMAZON

Acquista; 17,99 € su Amazon.it,