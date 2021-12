Sarah Jessica Parker spruzza questo spray profumato sul cuscino

Sarah Jessica Parker è tornata protagonista del piccolo schermo con il nuovo capitolo di Sex and The City: “And Just Like That…”. Recentemente l’attrice ha pubblicato un video su Instagram in cui fa una panoramica sul suo comodino, offrendo uno scorcio di alcune chicche della sua routine. Tra i prodotti da lei usati c’è This Works Deep Sleep Pillow Spray.

Pensato per regalarvi un sonno profondo rilassante e rigenerante, questo spray dovrebbe accompagnare e favorire il riposo con la sua fragranza. Contiene lavanda, vetiver e olii di camomilla selvaggia. Può essere portato anche in viaggio, magari quando ci si sposta e si fatica a prendere sonno. Se state pensando a un regalo natalizio, questo potrebbe essere una buona idea, considerando che sempre più persone hanno disturbi del sonno.

Sarah Jessica Parker, il ritorno in tv con “And just like that…”.

Il nuovo capitolo “And Just Like That…” segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) passare dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta. Le riprese della serie sono ancora in corso. Il cast include anche i già annunciati Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky.

La serie “Sex and the City” è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell. Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.