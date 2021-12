Sarah Jessica Parker tiene sul comodino questa crema mani

Si parla molto ultimamente di Sarah Jessica Parker per il revival di Sex and The City: “And Just Like That…”. Ma questa volta lasciamo da parte il set e vi sveliamo qualche segreto della beauty routine dell’attrice americana.

C’è una crema per le mani che la star tiene sempre sul suo comodino. Parliamo di Jurlique Rose Hand Cream, un prodotto che contiene ingredienti nutrienti come l’estratto di rosa e il miele. Poi l’olio di macadamia, ricco di acidi grassi, che aiutano la pelle a sentirsi morbida ed elastica. Contiene anche olio di cartamo e glicerina per bloccare l’umidità, facendo sì che le mani rimangano idratate per ore.

La parte migliore? Jurlique coltiva tutti i propri prodotti botanici in una fattoria biologica in Australia, quindi la sua formula è priva di pesticidi e fertilizzanti dannosi e che i suoi ingredienti vengono creati senza impatto negativo sull’ambiente.

Anche Jennifer Lopez è una fan dei prodotti Jurlique.

La star latino americana è una fan di Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle. Ricco di rosa e marshmallow, Jurlique Rosewater Balancing Mist aiuta a ripristinare un sano equilibrio cutaneo, facendo sentire la pelle rivitalizzata.

Altri prodotti usati da Sarah Jessica Parker.

Tra i prodotti da lei usati c’è This Works Deep Sleep Pillow Spray. Pensato per regalare un sonno profondo rilassante e rigenerante, questo spray dovrebbe accompagnare e favorire il riposo con la sua fragranza. Contiene lavanda, vetiver e olii di camomilla selvaggia.

E come ha detto Sarah Jessica Parker a Today nel 2018, la crema idratante Toleriane Fluide di La Roche Posay fa parte della sua skincare da più di 10 anni. “La uso da almeno 10 anni. È leggera, inodore e semplicemente la migliore crema idratante che abbia mai trovato. Anche i miei figli la usano”, ha detto. “È l’unica crema idratante che uso da sempre. Tutto qui. È fantastica”, ha detto.