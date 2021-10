Il marchio francese ha un ricco fan club di celebrità. Anne Hathaway, Heidi Klum, Kelly Ripa, Alexa Chung, sono solo alcune delle celebrity che hanno dichiarato di usare regolarmente prodotti di La Roche Posay nella proprio routine di bellezza. E come ha detto Sarah Jessica Parker a Today nel 2018, la crema idratante Toleriane Fluide di La Roche Posay fa parte della sua skincare da più di 10 anni.

“La uso da almeno 10 anni. È leggera, inodore e semplicemente la migliore crema idratante che abbia mai trovato. Anche i miei figli la usano”, ha detto. “È l’unica crema idratante che uso da sempre. Tutto qui. È fantastica”.

La cosa incredibile, è che puoi trovare questa crema idratante su Amazon per circa 12 euro. Un prezzo davvero alla portata di tutti, soprattutto se davvero è così portentosa.

Non solo. Sempre su Amazon puoi trovare anche una versione più aggiornata di questa crema idratante, ovvero la Toleriane Ultra Sensitive Skin. Entrambe le versioni sono amate dagli acquirenti. Sulla seconda, per esempio, una cliente scrive: “Ho iniziato ad utilizzare questa crema su consiglio della mia dermatologa. Ho la pelle molto delicata e prima di scoprire questa crema mi è capitato che con l’abbronzatura mi comparissero delle macchioline bianche senza melanina. Da quando ho iniziato ad utilizzare quotidianamente Toleriane ultra non mi è più successo”.

Considerando la formula delicata, non c’è da meravigliarsi che Sarah Jessica Parker la usi anche con i figli. Tale formula include l’acqua termale prebiotica calmante specifica del marchio, burro di karitè, squalano e un dipeptide chiamato neurosensine.

Un altro acquirente scrive: “Veramente ottima per pelli irritate e sensibili. A me l’ha consigliata la pediatra per il viso del mio bimbo di due mesi che aveva pelle secca ed un inizio di crosta lattea ed è stata molto utile, inoltre dandogliela mi sono resa conto che anche io che ho problemi di allergie ed ho sempre le mani screpolate, hanno avuto un miglioramento. La consiglio”.

