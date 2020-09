Abbiamo individuato un rossetto firmato Clio Make Up perfetto per esaltare lo smokey eyes.

Il rossetto a lunga tenuta in questione è Pat In Paris, definito dalla truccatrice e imprenditrice veneta “chic e senza tempo”.

Il colore è rosato e ben si abbina a un make up per occhi scuro, magari completando la stesura del prodotto con una passata di lucidalabbra trasparente.

Clio Zammatteo ha spiegato che questo rossetto liquido è un omaggio “alla dolcezza della mamma di Claudio, Patrizia” (sua suocera, ndr).

Patrizia ha vissuto a lungo in Francia negli anni ’70 e la make up artist ha voluto aggiungere alla famiglia dei LiquidLove un’elegante nuance nocciola dal sottotono leggermente rosato.

“Più chiaro e più caldo di Nude Sunday – specifica Clio – il rossetto liquido mat Pat In Paris regala in una sola passata un effetto ‘labbra naturali’, scongiurando il temutissimo ‘effetto correttore'”.

“Amo utilizzarlo sulle labbra per realizzare look semplici e naturali o per bilanciare make-up occhi intensi”, spiega sul suo store on line l’imprenditrice.

“Quando voglio un look romantico e super chic dal sapore rétro abbino Pat In Paris ad uno smokey eyes realizzato con la matita a lunga tenuta AllDayLove e con gli ombretti in polvere dalle tonalità più decise della palette BeautyLove”.

“Per ravvivare l’incarnato aggiungo un tocco di uno dei miei amati blush in polvere CuteLove”, specifica.

Il ritorno in Italia di Clio Zammatteo.

La make up artist ha deciso di iniziare una nuova vita in Italia, suo Paese d’origine, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti nel 2017.

Lo scorso 1° settembre, in occasione del trasferimento dagli Usa, la truccatrice ha scritto via social:

“Grazie New York, non è un addio, nemmeno un arrivederci, sarebbe troppo formale, rimane un abbraccio, a te e alle persone che hanno sempre creduto in noi, che con affetto ci accompagnano nelle avventure della nostra vita”.