Trovare il rossetto ideale per ogni tipo di labbra non è facile, ma noi abbiamo provato un prodotto che avrà sempre un posto speciale nella nostra skincare.

L’alleato di bellezza in questione è Velvet Lip Perfector di Clarins, tonalità Velvet Nude. Prezzo: 20, 90 euro sul sito di Sephora.

Si tratta di un colore nude, che potete indossare praticamente in ogni occasione e in ogni stagione. Un must have che non può mancare nel vostro beauty.

Il prodotto ha una consistenza densa e allo stesso tempo leggera. Lascia le labbra morbide e idratate. Davvero una grande scoperta.

Non stupisce che tra le fan di questo rossetto liquido ci sia anche Kate Middleton, che lo usa nella tonalità Rose Shimmer.

Altri rossetti che vale la pena provare.

Date un’occhiata a Always On Cream to Matte Lipstick, in vendita nelle profumerie Douglas. Prezzo: 23,95 euro.

Il rossetto è disponibile in 15 colori diversi e noi abbiamo provato la tinta “promoted”, un rosa antico caldo, ideale per l’estate.

Abbiamo scovato un altro rossetto liquido effetto mat a lunga durata che vale la pena di provare.

Parliamo di Lime Crime Matte Velvetines. Questo rossetto è stato il primo prodotto ad essere lanciato dal brand.

La formula è ricca di pigmentazione, profumata e il prodotto scivola e si asciuga perfettamente sulle labbra, garantendo una finitura mat vellutata che dura per ore e ore.

C’è un rossetto Chanel che può diventare il vostro grande alleato in questo periodo in cui indossiamo tutti le mascherine.

Parliamo di Le Rouge Duo Ultra Tenue, disponibile in 29 tonalità al prezzo di 35 euro. Un vero must have della stagione.

Da provare anche Superstay Matte Ink della Maybelline, che offre una finitura opaca vellutata long lasting in un solo gesto.

Altra opzione, Stunna Lip Paint di Fenty Beauty by Rihanna, un rossetto che ha una tenuta garantita per 12h, non si sfalda, resta liscio e a prova di baci. Foto in alto di Pexels da Pixabay.