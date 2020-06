Le mascherine sono entrate a far parte del nostro outfit ormai da qualche mese per evitare il diffondersi del coronavirus.

Indossare un oggetto che copre naso e bocca ha portato a lasciare da parte uno dei cosmetici più amati: il rossetto.

Considerando che la maggior parte dei prodotti sono cremosi o lucidi, il primo inconveniente è che la tinta finisca direttamente sulla protezione.

Peggio ancora se le mascherine sono di colore bianco come la maggior parte di quelle in circolazione.

L’uso delle mascherine in Italia avrebbe evitato più di 78.000 contagi tra il 6 aprile e il 9 maggio secondo uno studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina.

Questo denota quanto sia importante indossarle sempre, soprattutto se a contatto con molte persone.

Per cercare di far conciliare questo prezioso oggetto con la voglia di make up abbiamo individuato una serie di rossetti a lunga tenuta, che limitano al minimo i danni da sbavatura.

Rossetti da mettere sotto la mascherina, 3 idee.

Il primo rossetto che potete provare è Superstay Matte Ink della Maybelline, che offre una finitura opaca vellutata long lasting in un solo gesto.

Superstay ha un finish extra matte, colore pieno e un risultato coprente ed uniforme fino a 16H.

Tra le sue fan c’è anche Gigi Hadid, testimonial del brand.

Seconda opzione, Stunna Lip Paint di Fenty Beauty by Rihanna, un rossetto che ha una tenuta garantita per 12h, non si sfalda, resta liscio e a prova di bacio.

Le tinte variano dal rosso scarlatto ai colori nude, forse più indicati se abbinati alla mascherina.

Terza opzione, Matte Velvetines di Lime Crime, in vendita in esclusiva da Douglas.

Un rossetto liquido effetto mat a lunga durata, primo prodotto ad essere lanciato dal brand.

Concepito e sviluppato dalla fondatrice di Lime Crime, Doe Deere, questo alleato di bellezza trae ispirazione dal suo fiore preferito: una rosa rossa.

Doe era solita a prendere i petali di rosa e a posarli sulle sue labbra da bambina, a lì l’ispirazione.

