Rosie Huntington-Whiteley non si tira mai indietro quando si tratta di far conoscere ai suoi fan i prodotti di bellezza che usa per prendersi cura di sé.

Nell’ultima puntata della sua serie “In My Bathroom” su YouTube, l’ex Angelo di Victoria’s Secret ha rivelato quali sono prodotti per capelli che ritiene dei must have.

Oltre a Christophe Robin Cleansing Purifying Scalp Scrub e Rahua Scalp and Hair Treatment, Huntington-Whiteley ha specificato che Shu Uemura Essence Absolue Overnight Hair Serum è uno dei suoi prodotti “preferiti di tutti i tempi”.

Rosie usa il siero durante la notte. “Se non ho tempo per asciugarmi i capelli la sera, mi piace applicare il siero attraverso dalle radici e legarli in uno chignon stretto”.

Poi, quando al mattino si scioglie i capelli, “hanno una sorta di piega naturale” ed è “addomesticata, nutrita, piena” e lucente.

Potete acquistare il siero sul sito di Sephora al prezzo di 56 euro (sì, lo ammettiamo, non è un prodotto low cost).

Si tratta di una crema leggera ad assorbimento istantaneo e senza risciacquo, che va applicata sulle lunghezze e sulle punte prima di andare a dormire per avere una chioma più forte e vitale il mattino seguente.

Il siero contiene olio di camelia rossa, pianta giapponese il cui estratto provvede a detossinare, illuminare, idratare e proteggere il capello dagli agenti aggressivi esterni.

Può nutrire e riparare i capelli più inariditi e sfibrati, oltre a conferire morbidezza e protezione dall’umidità per 24 ore.

Rosie Huntington-Whiteley e i capelli fragili durante il parto.

Durante la gravidanza molte donne sperimentano dei benefici per i capelli a causa dell’aumento degli estrogeni, che aiutano a stimolarne la crescita.

Questo non vale però per tutte le future mamme e molte lamentano proprio il contrario, ovvero un generale indebolimento della chioma.

E’ stato così per Rosie Huntington-Whiteley, che ha spiegato a The Strategist:

“I miei (capelli, ndr) sono diventati davvero fragili e si spezzavano, lasciandomi con diversi strati”, ha detto