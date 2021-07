Rosie Huntington-Whiteley ha svelato a Elle Usa alcuni dettagli della sua routine quotidiana.

La prima cosa che la super modella fa al mattino appena sveglia è bere un bicchiere d’acqua con due spicchi di limone dentro.

Se non va di fretta, Rosie continua a sorseggiare la bevanda seduta nel suo letto per un tempo che va dai dieci ai quindici minuti.

E’ un’abitudine adottata e promossa anche da molte celebrities, come Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Claudia Schiffer.

Ma bere acqua calda con limone al mattino, un modo che i sostenitori considerano efficace per purificarsi dalle tossine, supportare la perdita di peso e favorire la digestione, può danneggiare i denti.

Più acida è una bevanda, tanto più si erodono i denti, perché il succo di limone è particolarmente dannoso, specialmente se combinato con l’acqua calda.

Per ridurre gli effetti negativi, il consiglio è quello di bere con una cannuccia in modo che il liquido bypassi i denti, oppure assumerlo tutto in una volta.

Quanto ai presunti benefici per la linea, il sito americano Women’s Health ha chiesto un parere a degli esperti della nutrizione.

La risposta non sembra supportare le tesi sugli effetti dimagranti di acqua e limone.

“L’acqua calda con il limone in sé e per sé non causa alcuna reale perdita di peso”, dice Alissa Rumsey, R.D., portavoce per l’Accademia di nutrizione e dietetica.

“Tuttavia, se questa bevanda sostituisce un’altra che è più alta in calorie, come il caffè con zucchero o succo di frutta – e questo si traduce in un deficit calorico – allora può aiutarti a perdere peso”, aggiunge.