L’olio di ricino è un ingrediente approvato sia dai dermatologi che da Helen Mirren. Questo prodotto è ricco di omega-6, omega-9 e vitamina E, che hanno proprietà nutrienti e idratanti. Si tratta anche di un olio antinfiammatorio e antibatterico e ha proprietà umettanti, il che significa che attira l’umidità e mantiene la pelle idratata.

Sembra un olio da sogno, vero? Secondo i revisori, l’olio di ricino di Bionoble, realizzato con spremitura a freddo, è il massimo per il trattamento della pelle secca e il miglioramento della salute dei capelli. Con centinaia di valutazioni a cinque stelle su Amazon, questo olio di ricino è super gettonato da chi l’ha acquistato e ormai non può più farne a meno.

Un acquirente scrive: “Ottimo olio. Lo uso per fare un impacco sui capelli, i quali diventano davvero belli morbidi e nutriti. Addio doppie punte. È la seconda volta che lo compro”. Un altro fan di questo prodotto conferma: “Buon prodotto e buon prezzo lo ricomprerei senza alcun dubbio. Mi piace, non brucia vicino gli occhi. Lo uso su sopracciglia, capelli, ciglia e unghie mani e piedi, si applica molto bene in ogni dove. Ottimo prodotto da ricomprare una volta terminato”.