Dì addio una volta per tutte ai fastidiosi punti neri con l’aiuto di vaporizzatori, maschere, aspirapolveri facciali e tanti altri prodotti consigliati da uno skin expert.

Se ti sei mai trovata di fronte a uno specchio a provare a eliminare quegli antiestetici puntini neri, sappi che non sei sola. I punti neri (che si verificano quando sebo e cellule morte intasano i pori e, venendo esposti all’ossigeno, si ossidano diventando neri) non sono solo uno dei problemi più fastidiosi della pelle, ma sono anche uno dei più comuni.

E se non intervieni con i prodotti giusti, puoi causare più danni che benefici nel tentativo di sbarazzarti dei punti neri.

Gretchen Frieling, MD, dermatopatologo di Boston certificato e CEO di GFaceMD, spiega:

“Per eliminare i punti neri in modo coretto, è innanzitutto necessario lavare a fondo il viso con un detergente specifico. Poi agire con un vaporizzatore facciale per aprire i pori e successivamente applicare una maschera di argilla, che rimuoverà delicatamente sporco, pelle morta e sebo dal viso.

Quindi, utilizzare uno strumento di rimozione di punti neri per estrarre quelli più ostinati e infine applicare un tonico”.

3 prodotti low cost per dire addio ai punti neri

Districarsi tra i numerosi prodotti di bellezza non è semplice. La Dr Frieling ha suggerito a Shape diversi prodotti e strumenti utili ed efficaci. Dagli aspirapolvere per viso ai vaporizzatori passando per maschere per il viso, ecco alcuni tra i migliori prodotti per rimuovere i punti neri.

Aspirapolvere elettrico per viso e pori

A differenza dei tradizionali metodi di aspirazione, questo aspirapolvere per la rimozione dei punti neri è progettato per eliminare i punti neri ostinati senza ferire la pelle, spiega Freiling. Grazie alle cinque diverse impostazioni di potenza, questo strumento può adattarsi a pelli sensibili, secche, neutre, miste e grasse.

Compralo: Lonove Blackhead Remover Aspirapolvere, 31,99 € amazon.it

HailiCare Pulizia Viso Ultrasuoni contro i punti neri

Questo strumento a spatola funziona per esfoliare e rimuovere sporco, sebo e sporcizia intrappolati nei pori attraverso vibrazioni ad alta frequenza. Dispone inoltre di tre impostazioni per detergere e idratare la pelle. La modalità di pulizia rimuove anche le impurità più profonde. L’impostazione idratante prepara la pelle in modo che sia in grado di assorbire meglio i prodotti per la cura della pelle (come i sieri). La modalità di massaggio aiuta a rassodare, rimpolpare e ridurre le rughe.

Acquistalo: HailiCare Pulizia Viso Ultrasuoni, 34,99 €, amazon.it

Sauna Facciale Wolady

Un vaporizzatore per il viso è assolutamente fondamentale quando si tratta di eliminare i punti neri, secondo il dott. Frieling, poiché il calore apre delicatamente i pori e consente una migliore penetrazione degli strumenti e prodotti

Oltre a rimuovere il trucco persistente e a eliminare i pori ostruiti, i vaporizzatori facciali migliorano anche l’assorbimento e l’efficacia dei prodotti per la cura della pelle e aumentano la circolazione sanguigna.

Questo favorisce la produzione di collagene ed elastina, per una pelle più giovane ed elastica. Tieni semplicemente il viso sopra un vaporizzatore progettato per il trattamento dei punti neri per 5-8 minuti, spega la dottoressa Frieling.

Compralo: sauna facciale Wolady, 34,99 amazon.it

Maschera purificante all’argilla pura contro i punti neri

Alternare una maschera all’argilla e gli strumenti di estrazione dei punti neri per evitare che la pelle si irriti. Le formule a base di argilla sono note per la loro efficacia, e rappresentano un modo delicato per rimuovere sebo e sporco dalla pelle, afferma il dott. Frieling.

Compralo: maschera purificante all’argilla pura, 8,60 €, amazon.it

Clarisonic Mia

C’è un motivo per cui Clarisonic è diventata un cult: le setole lavorano per purificare, esfoliare e migliorare notevolmente il tono della pelle e l’aspetto dei punti neri.

Il dispositivo è perfetto per tutti i tipi di pelle poiché ha una modalità di pulizia della pelle sensibile e una modalità intelligente con un timer che ti guida attraverso ogni zona del viso, quindi non ti concentrerai su un’area troppo a lungo.

Compralo: Clarisonic Mia, 87,10 € amazon.it

Detergente viso per punti neri Origins

I detergenti viso sono molto importanti per combattere i punti neri. Questo, in particolare, è caratterizzato da acido salicilico, che riduce il lucido e rimuove in sebo in eccesso. Un buon detergente anti punti neri e acne, che rimuove lo sporco sulla pelle del viso.

Compralo: detergente purificante Zero Oil Origins, 49,00 €, amazon.it