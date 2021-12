La principessa Eugenia ha 2 must have di bellezza: vi sveliamo quali

Eugenia di York è una delle nipoti della Regina Elisabetta. Figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, Eugenia ha una sorella maggiore, Beatrice. Entrambe hanno subito il peso della popolarità dei cugini, Harry e William, ma negli ultimi anni anche le principesse sono passate alla ribalta della cronaca rosa, soprattutto dopo i rispettivi matrimoni.

Due alleati di bellezza di Beatrice di York.

La principessa Eugenia ha rivelato due dei suoi prodotti per il trucco preferiti in un’intervista del 2018, definendoli “geniali”. Ha anche detto che di solito si trucca da sola usando prodotti sorprendentemente convenienti. Per il suo trucco quotidiano, la principessa si rivolge a marchi classici come Bobbi Brown e Charlotte Tilbury. “Mi trucco in macchina”, ha detto ad Harper’s Bazaar. “Sono davvero brava a farlo in movimento! Uso Charlotte Tilbury e Bobbi Brown, il mascara di Charlotte e il bronzer di Bobbi Brown. Sono geniali“.

Il bronzer di Bobbi Brown ha un finish matte setoso. Un segreto per ottenere l’effetto pelle baciata dal sole tutto l’anno, o semplicemente riscaldare l’incarnato spento. E’ formulata con un perfetto bilanciamento di pigmenti rossi e marroni, i toni di un’abbronzatura naturale. Il mascara di Charlotte Tilbury di cui parla la principessa è Legendary Lashes Volume 2 in Vinyl Black, un prodotto che promette di rendere le ciglia del 108% più voluminose.

Altri prodotti di bellezza amati dalle reali.

Kate Middleton ha un olio di bellezza di riferimento nella sua skincare. Ama l’olio di rosa canina. Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, la Duchessa di Cambridge lo userebbe fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

“Kate continua a usare l’olio di rosa canina nella sua beauty routine quotidiana”, ha detto la fonte. “Ama l’effetto che ha sulla sua pelle. Anche sua madre Carole è una fan di questo olio per il viso”. Meghan Markle adora invece i prodotti del brand giapponese Tatcha.