Un prodotto che, oltre a rendere il tuo mascara bellissimo, funge anche da siero per la crescita delle ciglia. L’uso della mascherina ha ormai messo i nostri occhi in primo piano. Per questo motivo, non c’è da meravigliarsi se, nell’ultimo anno, le persone stanno sperimentando molto di più con il trucco per gli occhi. Tra i protagonisti indiscussi c’è senza dubbio il mascara. Ma questo porta anche al rovescio della medaglia: è molto più facile notare sbavature e grumi sulle ciglia.

I primer per ciglia possono aiutare. Nello specifico, il primer per mascara Booster XL a base di vitamine di Lancôme, sembra essere il Santo Graal tra i sieri per ciglia. In effetti, qualunque sia il problema che devi affrontare -desquamazione, sbavature, grumi – passare questo primer sulle ciglia le eliminerà in pochi secondi.

Secondo la descrizione, questo prodotto “massimizza i risultati del tuo mascara preferito“. E lo fa con una sola passata, aggiungendo lunghezza, volume e piegatura anche prima di applicare il mascara vero e proprio.

La formula del primer include microfibre che rivestono e rimpolpano ogni ciglia e vitamine B5 ed E che aggiungono lunghezza e spessore stimolando anche la crescita delle ciglia. Funziona benissimo con il mascara, ma questo primer Lancôme è potente anche da solo: applicalo di notte come trattamento di crescita può darti risultati incredibili.

CORTESIA LANCOME

Sul sito di Amazon, questo prodotto ha decine di recensioni positive. Un acquirente scrive: “La prima volta che me lo hanno proposto in profumeria non sapevo neanche esistesse un primer per le ciglia. Ora non posso più farne a meno. Questo prodotto è veramente valido, allunga le ciglia e le prepara al successivo mascara”.

Un altro cliente dice: “Dopo 2 laminazione ciglia mal riuscite, ho voluto provare questo prodotto. Che dire: non ho mai avuto le ciglia così lunghe e folte: consigliatissimo!”.

Secondo quanto dicono gli acquirenti, questo prodotto riduce lo sfaldamento del mascara, le sbavature e anche la necessità di dover riapplicarlo più volte al giorno. Inoltre, rende le ciglia più lunghe e voluminose.

Insomma, qualunque sia il tuo problema con ciglia e mascara, sembra che questo siero di Lancome sia la soluzione.