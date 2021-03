Un primer anti inquinamento che protegge dalle aggressioni ambientali e anche dalla luce blu. Non ho mai dato troppo peso all’uso del primer. Ho sempre pensato che fosse un passaggio non necessario nella mia routine di bellezza. In effetti, nonostante ciò che spesso promettono, ho sempre visto poca differenza nelle mie sessioni di make-up usando il primer o meno. Pur utilizzandolo, il mio fondotinta si è sempre rovinato lo stesso a fine giornata. Ma la mia idea è totalmente cambiata da quando ho scoperto il primer anti inquinamento di Grown Alchemist.

Questo primer anti inquinamento è gelatinoso e privo di silicone, crea una barriera setosa che migliora istantaneamente di dieci volte la superficie pre-trucco della mia pelle. Migliora l’efficacia di qualsiasi altro fondotinta o polvere che applico sulla pelle, poiché ognuno di questi prodotti scivola in modo incredibile. I pori dilatati (e credetemi, ne ho parecchi) sono drasticamente ridotti al minimo. Anche se sono ancora troppo giovane per rughe evidenti, il marchio afferma che il primer anti inquinamento è efficace per minimizzarle al massimo.

CORTESIA GROWN ALCHEMIST

Oltre al suo effetto istantaneo, il primer anti inquinamento si prende cura anche della tua pelle a lungo termine. La formulazione protegge dalla luce blu e dagli agenti ambientali che invecchiano, danneggiano e seccano la pelle. Il suo complesso prebiotico-peptidico rafforza la funzione di barriera della tua pelle, quindi sarai in grado di trattenere meglio l’idratazione e la tonicità. E l’estratto di fungo Ganoderma, presente nel primer, è ricco di antiossidanti che leniscono l’infiammazione, disintossicano la pelle e riducono visibilmente la comparsa delle rughe nel tempo.

Per risultati migliori, il marchio consiglia di applicare il prodotto in modo uniforme su tutto il viso dopo la crema idratante. Quando è completamente assorbito dalla pelle, puoi applicare il trucco. Oppure, puoi indossare il primer da solo per un effetto lifting naturale della pelle.