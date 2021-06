Pelle senza peli senza rasatura o ceretta? Non c’è da stupirsi se questa polvere depilatoria sta diventando virale. Ci siamo, l’estate è alle porte e la stagione della pelle nuda è in arrivo. Se sei una persona che preferisce rimuovere i peli del corpo, potresti decidere di prendere un rasoio o fissare un appuntamento per una ceretta prima di indossare pantaloncini, canottiere e costumi da bagno.

Migliaia di TikTokers, tuttavia, quest’estate sceglieranno la polvere depilatoria Magic Softsheen-Carson per mantenere la pelle liscia.

Potrebbe sembrare che i TikTokers scoprano tutti i nuovi prodotti, ma di solito c’è una storia di origine più lunga per tutto ciò che appare sull’app. Questo marchio esiste da 110 anni e la polvere depilatoria Magic è da moltissimo tempo una delle preferite da chi si fa la barba, in particolare dagli uomini di colore.

Questa polvere depilatoria sfrutta una miscela di tioglicolato di calcio, carbonato di calcio e idrossido di calcio per abbattere indolore la struttura della cheratina del follicolo pilifero, quindi i peli si indeboliscono e si rompono quando andrai a rimuovere la polvere. Permette una “rasatura più profonda”, quindi c’è meno rischio di peli incarniti. Inoltre consente risultati fino a quattro giorni in modo da poter passare più giorni tra la rimozione dei peli.

Per utilizzare il prodotto, prendete due cucchiaini di polvere e mescolare con uguali quantità di acqua per creare una pasta. Applicate sulla zona in cui desiderate rimuovere i peli, attendere da cinque a sette minuti e togliete con un panno umido. In pochi passaggi avrete la pelle liscia e senza peli.

Funziona così bene che molti acquirenti di Amazon USA lo ritendono il “Santo Graal” della depilazione. “Mi sono imbattuto in questo prodotto quando cercavo alternative al rasoio. Lo ADORO”, dice un cliente. “Ho una pelle molto sensibile e il rasoio mi irrita. Ho pensato di fare un tentativo e ummmm dov’è stato questo prodotto per tutta la mia vita?? Le mie gambe sono così lisce e non sono affatto irritate”.

“Nessuna bruciatura da rasoio e nessun pelo incarnito. Non userò mai più una lama sul mio corpo” dice un altro.

Se sei pronto per una pelle liscia come la seta senza rasoio o ceretta, allora, prova questa polvere depilatoria per meno di 10 euro.

