Anche se mi piace mantenere le mie sopracciglia belle folte, le pinzette sono fondamentali per tenerle in ordine e sbarazzarmi di eventuali peletti selvaggi. Di solito, vado dalla mia estetista di fiducia ogni poche settimane per la manutenzione delle mie sopracciglia. Ma da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, 10 mesi fa, ci sono andata forse una volta. Per le prime settimane mi è andata anche bene, ma dopo un paio di mesi le mie sopracciglia erano diventate un disastro.

Alla fine, per dare un’ordinata, ho deciso ho deciso che sarei tornata al metodo che usavo al liceo: le pinzette. Ma quando mi sono resa conto che le mie pinzette erano talmente vecchie da essere inutilizzabili, ho deciso di cercarne un nuovo paio. Girando su internet, ho scoperto rapidamente le pinzette a punta obliqua Tweezer Guru. A quanto pare, sembra siano l’oggetto del desiderio di molte.

Non solo questo strumento di bellezza è tra i più venduti su Amazon, ma ha anche più di 18mila recensioni, la maggior parte eccellenti. Gli acquirenti le chiamano “l’assoluto Santo Graal delle pinzette” e “le pinzette più incredibili che tu abbia mai avuto”. Sapevo che avrei dovuto provarle, e sono felice di averlo fatto.

Queste pinzette in acciaio inossidabile sono dotate di punta affilata e inclinata, perfettamente angolata, per rendere la spinzettatura semplice e precisa. La durezza delle pinzette le mantiene nella giusta tensione per un controllo perfetto dello strumento. Non solo aiutano a strappare i peletti superflui con precisione, ma rendono il processo rapido e indolore. Oltre ad essere leggere e facili da impugnare, inoltre, sono anche super resistenti.

Anche se le uso solo da qualche mese, molti acquirenti che le utilizzano ormai da molto tempo dicono che rimangono affilate dopo mesi -a volte anche anni- di smodato utilizzo.

La parte migliore? Il costo. Nonostante siano un prodotto top, non sono assolutamente costose. Potrai averle a casa a meno di 7 euro.

