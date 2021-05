Se hai la pelle grassa e ogni volta che ti trucchi dopo qualche ora sperimenti il fastidioso effetto patinato, abbiamo buone notizie per te.

C’è uno strumento lanciato da Revlon, che potrebbe essere il tuo alleato contro la cute oleosa del viso.

Potresti averne sentito parlare quando è diventato virale su Tik Tok nel 2020, al punto da andare sold out in poco tempo negli Stati Uniti.

Il rullo vulcanico Revlon è realizzato in vera pietra vulcanica e può sostituite le salviettine di carta assorbente che chi ha la pelle grassa conosce bene.

È comodo da portare con te per tenere sotto controllo la zona T tutto il giorno o anche al mattino quando ti svegli. E’ anche uno strumento ecologico, considerando che è riutilizzabile (basta lavare la pietra quando necessario) e così si elimina lo spreco di carta assorbente.

Pelle grassa, quali prodotti usare.

Cercando e testando creme e sieri ne abbiamo trovato uno che è come si suol dire…una mano “santa”. Si tratta del Gel Oil Free Moisturizer della Miamo, un’azienda cosmetica davvero valida.

Altra alternativa è la crema Neutrogena Hydro Boost water gel, un prodotto che potete trovare in farmacia o nelle profumerie on line.

La modella russa Irina Shayk usa la crema di Shani Darden Skin Care’s Daily Oil-Free Moisturizer, un prodotto ideale per chi ha la pelle grassa.

Uno dei prodotti più validi contro la pelle grassa, amato dalla duchessa del Sussex, Meghan Markle, è The Water Cream del brand giapponese Tatcha. Un prodotto (costoso) difficile da trovare in Italia, che però è un vero best seller della linea.

C’è poi il Fluido Pelle Perfetta FPS20 Vinoperfect, che restringe i pori, riduce il sebo in eccesso, attenua le imperfezioni, corregge le macchie e ridona luminosità e uniformità all’incarnato.