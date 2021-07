Paris Hilton ha i suoi prodotti di riferimento per la skincare quotidiana. Parlando della sua routine serale di relax con Glamour, l’ereditiera ha svelato alcuni alleati di bellezza di cui non può fare a meno.

Dopo aver fatto il bagno, l’ereditiera segue “un’intera routine di cura della pelle”, iniziando con un siero.

“Adoro U Beauty. Il loro Super Hydrator è fantastico. Lo uso ogni sera e ogni mattina”, ha detto Paris Hilton.

Il siero da 158 euro illumina, rinnova, elasticizza e normalizza la pelle e la protegge con un composto che migliora l’incarnato. Minimizza i pori, illumina la pelle e minimizza punti neri, linee sottili e rughe.

Presta anche molta attenzione alla zona degli occhi facendo affidamento su più prodotti, tra cui una serie di maschere per gli occhi di ToGoSpa, che “ama”.

Dopo le maschere, la modella applica più prodotti per la cura della pelle firmati Sunday Riley, tra cui un olio di retinolo e un siero schiarente.

Il trio di prodotti per la cura della pelle è un netto cambiamento nella routine da quando Hilton ha parlato con InStyle nel 2016: allora, si affidava a prodotti per la cura della pelle contenenti oro e diamanti.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

In una vecchia intervista con Today, Sarah Jessica Parker ha rivelato il suo amore di lunga data per un prodotto per la cura della pelle a prezzo molto accessibile.

Si tratta della crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme.

Julia Roberts usa una specifica crema contro la pelle secca: Weleda Skin Food.

Heidi Klum non può fare a meno della crema solare fluido ultraleggero di la Roche Posay.

Secondo la modella tedesca, questa crema solare mineral “non è troppo pesante ed è perfetta per l’uso quotidiano”.