Se anche voi avete amato la serie “Emily in Paris” vi consigliamo una palette di rossetti per ricreare il make up di Lily Collins.

Parliamo de “La Palette Les 4” del brand Rouje, una delle marche predilette dalle amanti dello stile parigino di tutto il mondo.

Quattro tonalità dalla consistenza polverosa e leggera, da applicare su labbra, zigomi e palpebre.

Come si legge sul sito del brand: “La finitura è grafica, ultra opaca, ideale per ottenere l’iconico effetto sfocato polveroso di Jeanne Damas. Da scoprire in una nuova custodia in oro rosa, da portare ovunque”.

Per chi non lo sapesse, Jeanne Damas è la fondatrice di Rouge, ma anche una delle icone del french style insieme a Caroline de Maigret e Inès de la Fressange.

Le tinte della palette possono essere applicate sulla bocca, sugli zigomi o sulle palpebre.

Bisogna spalmarle con il dito sulla pelle nuda così da poter regolare l’intensità del colore.

Può anche essere applicato a un rossetto sopra per ottenere un colore personalizzato e una finitura più opaca.

Sono disponibili due tipi di palette, con gradazione di colori diversi. Il prezzo è 39 euro, più le spese di spedizione che dovete mette in conto.

Altri suggerimenti per l’autunno inverno.

Abbiamo individuato un pullover color sabbia che consideriamo un vero must have per la stagione invernale. Il modello è firmato sempre Rouje Paris e costa 175 euro.

Il maglione incrociato “Marty” si ispira al guardaroba della ballerina: grazioso, avvolgente, morbido, femminile e senza tempo, da indossare senza nulla sotto. Il pullover è disponibile anche nella variante marrone chiaro, tutto dipende dai vostri gusti personali. Vi segnaliamo poi un modello in cashmere firmato Mango da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali. Colore: beige marroncino. Il maglione non è low cost, ma il cashmere ha prezzi superiori rispetto ad altri tessuti, questa è cosa nota.