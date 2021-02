Se siete alla ricerca di un valido alleato per la cura della pelle e dei capelli, mettete nel carrello questo prodotto: l’olio Nuxe.

A colpirvi sarà prima di tutto il suo profumo inebriante, che lo rende unico nel suo genere.

Mettiamola così: l’olio firmato Nuxe è un’istituzione e non potete non provarlo almeno una volta nella vita.

Il prodotto dal colore giallognolo contiene 7 oli vegetali e contiene il 98% di ingredienti di origine naturale.

Questo prodotto offre un’idratazione a lunga durata sulla pelle del viso e del corpo.

L’olio ha un’azione antiossidante e offre un effetto anti-inquinamento, molto importante se vivete in città. E’ utile anche per la riduzione dell’aspetto delle smagliature.

Quando lo spruzzi su corpo e i capelli l’Huile Prodigieuse regala attimi di piacere e questo è il motivo per cui chi lo ha provato come noi lo ritiene senza dubbio un must have.

Come usare l’olio Nuxe.

Il prodotto può essere usato tutto l’anno, sia in inverno che in estate. Sul viso va applicato con movimenti dal centro verso l’ovale del viso.

Potete usarlo da solo o mescolarlo con la crema dello stesso brand. Se lo applicate sul corpo, fate dei movimenti circolari.

Sulla chioma può essere usato sulle lunghezze tutte le volte che ne sentite la necessità.

Applicatelo 1-2 volte la settimana sotto forma di maschera per 10 minuti, prima di effettuare uno shampoo.

Altri oli da provare.

Tra i prodotti di bellezza amati da Kate Middleton ce ne sono svariati alla portata di tutti. Uno di questi è l’olio biologico certificato di rosa canina della Trilogy.

Nicole Kidman è invece una fan degli oli per capelli, che usa anche prima di fare la sua apparizione sul red carpet.

La star del cinema ha detto a Vogue che prima dei grandi eventi come gli Emmy, applica l’olio ringiovanente Philip B sui capelli la notte precedente. Foto il alto di Pexels da Pixabay.