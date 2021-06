Se siete alla ricerca di un siero per ciglia lunghe e forti, potete provare quello amato da Meghan Markle.

Parliamo di RevitaLash Advanced, un prodotto non propriamente economico,ma molto valido. (94 euro sul sito Notino).

“Uso Revitalash sulle mie ciglia e giuro che sono lunghe quanto potrebbero mai essere”, ha detto in passato la duchessa ad Allure.

Il prodotto contiene una combinazione di estratti di erbe e peptidi che nutrono le ciglia dalle radici.

Se usato regolarmente, allunga le ciglia e le rende anche elastiche, conferendo loro un volume notevole.

Se il vostro obiettivo è avere uno sguardo intenso, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro. Non vi resta che provare per testare il risultato.

Altri prodotti di bellezza amati da Meghan Markle.

In una vecchia intervista per il blog Citiphile, l’ex attrice americana ha parlato di alcuni prodotti che fanno parte della sua skincare.

“Adoro la boutique Caudalie“, ha detto Markle a Citiphile. “Il loro elisir Premier Cru antietà è un sogno”.

L’elisir in questione da allora è stato rinominato Premier Cru Precious Oil, ma presenta la stessa formula di una volta.

Meghan ama anche i prodotti firmati Kate Somerville, tra le cui fan ci sono anche le modelle Cara Delevingne e Karlie Kloss.

La crema idratante preferita della duchessa è il Siero Quench firmato Somerville, perfetto per chi ha una pelle secca.

Tra i prodotti low cost usati dalla moglie di Harry c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.

Altra crema usata dalla duchessa è The Water Cream del brand giapponese Tatcha, ideale per pelli grasse e impure. Un must have per tutte le amanti della cosmetica asiatica, essendo un marchio giapponese.

Come riportato da Today.com nel 2017, Meghan ha affermato di essere una grande fan del Laura Mercier Illuminating Primer (ora disponibile come Radiance Foundation Primer).