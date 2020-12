Piccolo disclaimer: volevo parlare di questa maschera viso già una settimana fa. Volevo raccontare a tutti voi come l’uso regolare di questo prodotto ha dato una svolta alla mia pelle secca e sensibile rendendola morbida, luminosa e vellutata. Tuttavia, ho voluto aspettare perché questa maschera viso era terminata ovunque. Ora, però, finalmente si può ritrovare nei negozi online e dunque è giunto il mio momento.

Sto parlando della maschera viso SuperDose Probiotic allo yogurt greco di Korres, e puoi finalmente trovarla online su Zalando. E ora posso spiegarti perché la tua routine di bellezza ne ha un disperato bisogno.

Innanzitutto, piccola informazione sulla mia situazione pelle del viso in inverno: è secca. Molto secca. E sensibile a tutto. Vento, freddo, ma anche docce calde, detergenti. Quando ho sentito parlare per la prima volta della maschera di Korres, non pensavo a questi risultati. Mi bastava un prodotto che A) lenisse la mia pelle e B) idratasse e creasse una barriera contro tutto ciò che da fuori rende sensibile la mia pelle.

Fortunatamente, questa maschera viso fa entrambe le cose e anche di più.

CORTESIA KORRES

La consistenza di questa maschera è quella di un gel cremoso e morbido, e contiene vero yogurt greco. Ciò significa che è ricca di probiotici e proteine, efficaci ​​per calmare e nutrire la pelle. Nella formula è presente anche acido ialuronico, notoriamente idratante. Secondo il marchio, quasi il 100% degli utenti del test ha visto una pelle più idratata e luminosa dopo un solo utilizzo.

Esistono diversi modi per utilizzare la maschera a seconda del tipo di trattamento che cerchi. È possibile applicare la maschera al mattino, dopo la pulizia, e risciacquarla dopo 10-15 minuti. Oppure puoi anche applicare un sottile strato di maschera durante la notte (mescolato con il tuo olio per il viso preferito, se ti va) e tenerla mentre dormi. Personalmente, mi piace trascorrere un po’ di tempo come se fossi un una spa e indossare la maschera mentre faccio un bagno caldo: è rinfrescante e lussuriosa e protegge la mia delicata pelle del viso dal vapore caldo.

Gli acquirenti che hanno lasciato recensioni sul prodotto sembrano avere esperienze simili alla mia. “Ho una pelle molto secca, quindi devo prestare particolare attenzione”, scrive un cliente. “Con questa maschera la mia pelle è morbida e idratata, e la uso da diversi anni ormai. Consiglio vivamente questo prodotto senza esitazione”.

Se anche la tua pelle ha bisogno di una spinta idratante e lenitiva, sicuramente non potrai più fare a meno di questa maschera viso. Aggiungila alla tua routine di bellezza e guarda la tua pelle trasformarsi davanti ai tuoi occhi: se sei come me, lo chiamerai un vero Santo Graal dopo un solo utilizzo.