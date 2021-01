Una maschera viso glicolica alla zucca usata anche dai professionisti e che costa meno di 20 euro. Non è un segreto che visite frequenti al tuo estetista di fiducia possono risultare costose. Fortunatamente, c’è un modo molto più economico per raggiungere buoni risultati, stando almeno a cosa dicono migliaia di acquirenti. Segna: la maschera viso glicolica al miele e zucca di Andalou Naturals. Una maschera illuminante che ha la capacità di trasformare la tua pelle da opaca a luminosa in soli 10 minuti. La cosa più incredibile è che un intero baratolo costa meno di 18 euro.

Questa maschera viso glicolica elimina le impurità, riduce i pori ed esfolia delicatamente la pelle, rendendola luminosa e invertendo i danni del sole. La sua formula, ricca di vitamina C e AHA glicolico, è valorizzata anche dal miele di manuka zucca biologica, che prevengono le irritazioni e leniscono la pelle. Molti utenti che già la usano, affermano che la pelle diventa più liscia, luminosa e morbida dopo un solo utilizzo.

Per ottenere i migliori risultati, il marchio consiglia di lasciare in posa la maschera da 10 a 20 minuti e poi risciacquare con acqua fredda. Inoltre, puoi essere certo che la formula è del tutto sicura da applicare: Andalou Naturals utilizza ingredienti biologici, non OGM, senza glutine e sostenibili.

CORTESIA ANDALOU NATURALS

Migliaia di revisori su Amazon USA sostengono che questa maschera viso glicolica aiuta a minimizzare i segni della pelle. “Uso questo prodotto da un po’ ed è uno dei miei prodotti preferiti” ha scritto un acquirente. “Ho notato che le linee sottili e le rughe hanno iniziato a diminuire. Anche dopo un utilizzo sembra che io sia andato in un centro professionale”.

Un altro recensore sostiene di aver provato questa maschera proprio in un centro di bellezza: “Questa maschera è utilizzata nel centro estetico in cui vado. Ora posso sfruttarla anche a casa”.