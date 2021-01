Un siero anti invecchiamento che si prende cura della mia pelle e che, secondo chi lo prova già da tempo, funziona davvero. Devo essere sincera, mai come in questo dicembre appena passato mi sono presa cura così poco della mia skincare. Di solito do la colpa allo stress o alla vita frenetica. In realtà negli ultimi mesi non posso dire che la mia vita sia così stressante. Eppure, ho pensato che prendermi una vacanza dalla mia routine di cura delle pelle potesse essere qualcosa da fare senza conseguenze. E invece così non è stato.

Quindi, come un orologio, inizio il nuovo viaggio intorno al sole cercando di rimediare ai peccati di cura della pelle che ho commesso per tutto dicembre. Il che significa anche passare un bel po’ di tempo a cercare dei buoni prodotti che mi aiutino in questo senso. E quest’anno, la ricerca mi ha portato a un siero anti invecchiamento che sembrava quasi troppo bello per essere vero, ma non lo è.

Sto parlando del siero anti invecchiamento TruSkin’s Clear Skin, che ha una formula ricca di tutti gli ingredienti top per la cura della pelle. Combina vitamina C, acido ialuronico e retinolo insieme al tea tree oil, che purifica la pelle, e acido salicilico. Questo siero è perfetto sia come antietà sia per la pulizia della pelle. In altre parole, è proprio ciò di cui ha bisogno la mia carnagione ha bisogno ora.

Ma ciò che mi ha davvero fatto aggiungere questo siero anti invecchiamento al carrello sono state le sue eccellenti recensioni lasciate da più di 1.600 acquirenti.

Uno di loro (la cui recensione è intitolata “Stregoneria in bottiglia”) mi ha davvero convinto a fare l’affare. “Ho ricevuto il siero martedì. Io combatto contro l’acne ormonale da quando ho 23 anni” ha detto . “Dopo aver applicato il siero, sono andata a lavorare e dopo il mio turno di 12 ore sono tornata a casa per pulirmi il viso e metà delle macchie erano sparite. Non ci potevo credere. Oggi mi sono svegliato con la pelle CHIARA!”.

Certo, il prezzo non posso dire che sia tra i più economici. Ma se c’è una cosa che ho imparato, è che gli acquirenti di bellezza e cura della pelle di Amazon non mi hanno mai portato fuori strada. Per questo motivo ho deciso di dare una chance a questo siero anti invecchiamento.

CORTESIA TRUSKIN