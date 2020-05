Se la tua pelle necessita di una buona skincare ma sei troppo pigra per dedicarti a prodotti su prodotti, abbiamo trovato la maschera per la notte che fa al caso tuo.

Questa maschera notte è uno dei prodotti per la cura della pelle più venduti su Amazon, e le sue recensioni sono super positive.

LANEIGE

Non sei tra quelle ragazze che amano dedicare ore e ore della propria vita alla cura della pelle. Non ti entusiasma dover trascorrere troppo tempo a mescolare la maschera di argilla per ottenere la consistenza desiderata. E sai benissimo che non c’è niente di meglio che poter curare la propria skincare senza doverci pensare troppo.

Un prodotto facile da usare che non richiede troppa preparazione è l’ideale. Ancora meglio, se agisce durante la notte.

Una formula che non richiede il minimo sforzo, ma in realtà agisce in modo efficace mentre dormi è la maschera notte Laneige Cica .

Un prodotto che diventerà il migliore amico delle ragazze pigre che non vogliono rinunciare ad una buona skincare.

Questa maschera leggera ti permetterà di ottenere una pelle luminosa con pochissimo sforzo.

La Laneige Cica idrata la pelle e costruisce una barriera cutanea ottima per contrastare la secchezza.

Se ti sembra troppo bello per essere vero, sappi che non lo è!

In realtà è tutto merito di un ingrediente chiave presente nella maschera: la centella asiatica (o cica).

Secondo i risultati di alcuni studi sull’uso cosmetico dell’estratto di centella asiatica, questo ingrediente aiuta a guarire cicatrici, alleviare piccole ustioni e, in alcuni casi, anche a lenire la psoriasi.

Il meccanismo d’azione prevede un aumento della proliferazione dei fibroblasti e l’aumento della sintesi del contenuto di collagene e fibronectina intracellulare. In più, aiuta ad inibire la fase infiammatoria delle cicatrici ipertrofiche e dei cheloidi.

risultati della ricerca indicano che può essere utilizzato nel trattamento del fotoinvecchiamento della pelle, della cellulite e delle strie.

Nella cura della pelle, la centella asiatica è nota per la sua capacità di aumentare la produzione di collagene e rafforzare la barriera cutanea-

A differenza di altri marchi per la cura della pelle, Laneige aggiunge nella sua maschera anche un lievito di bosco fermentato.

Un ingrediente molto popolare tra i prodotti coreani perché si pensa che aiuti a migliorare la funzione della barriera cutanea.

Dopotutto, l’acido lattico e l’acido ialuronico sono entrambi sottoprodotti naturali della fermentazione.

La formula di questa maschera notte non include parabeni ed è cruelty free.

AMAZON

Compralo: Laneige ipoallergenico Cica Sleeping Mask 34,24 €, Amazon.it.

Se i principi attivi non sono sufficienti per convincerti di provarla, sicuramente lo saranno le recensioni entusiaste di chi l’ha già acquistata.

In effetti, il 95% di chi l’ha già recensita afferma che consiglierebbe la maschera per la notte ai suoi amici: lascia la pelle idratata, morbida e luminosa dopo un solo utilizzo.