ROMA – Per ottenere una pelle perfetta non puoi non aver provato almeno una volta le cica cream, i prodotti beauty più amati e trendy del momento. Cosa sono le cica cream: se sei una beauty addicted avrai sicuramente già sentito parlare di cica cream: si tratta di nuove creme a base di centella asiatica, trattamento skincare perfetto per idratare e lenire anche la pelle più sensibile. Queste creme sfruttano le naturali proprietà antinfiammatorie e riparatrici della centella asiatica con dei risultati portentosi, visto che questa pianta medicinale è ricca di principi attivi dalle qualità tonificanti e cicatrizzanti.

Secondo i risultati di alcuni studi sull’uso cosmetico dell’estratto di centella asiatica, questo ingrediente aiuta a guarire cicatrici, alleviare piccole ustioni e, in alcuni casi, anche a lenire la psoriasi. Il meccanismo d’azione prevede un auemento della proliferazione dei fibroblasti e l’aumento della sintesi del contenuto di collagene e fibronectina intracellulare, nonché il miglioramento della resistenza della pelle appena formata. In più, aiuta ad inibire la fase infiammatoria delle cicatrici ipertrofiche e dei cheloidi. I risultati della ricerca indicano che può essere utilizzato nel trattamento del fotoinvecchiamento della pelle, della cellulite e delle strie.

Partendo da questo, è facile intuire come le cica cream risultino portentose per chi ha bisogno di lenire e idratare la pelle del viso stressata da inquinamento e agenti atmosferici. La cica cream oggi rappresenta uno dei prodotti più validi per la nostra skincare e, grazie alla sua capacità di stimolare la produzione di collagene, risulta eccellente nel trattamento di rughe e piccoli cedimenti della pelle.

Per quanto riguarda le controindicazioni, generalmente la centella asiatica è ben tollerata. Tuttavia, in caso reazioni allergiche, è necessario sospendere subito il trattamento e chiedere consiglio al proprio medico.

Intanto, abbiamo selezionato per voi le cica cream che possono essere acquistate comodamente da Internet, quelle che, secondo le recensioni dei clienti, sembrano essere tra le più valide sul mercato anche in base all’ottimo rapporto qualità prezzo.

La cica cream di Dr. Jart è tra le più efficaci e amate. Un trattamento correttivo del colore verde-beige che corregge il rossore e aiuta a proteggere la pelle dagli agenti ambientali aggressivi. Soluzione per: arrossamento, tono della pelle irregolare, acne e imperfezioni.

Crema cica Uriage. Riparatrice, anti irritazioni. Senza profumo né conservanti.

Equilibrium cica cream, crema viso doppio lifting o filler ad effetto stirante. Se usata tutti giorni come crema lifting migliora in modo evidente la texture della pelle perché super concentrata di principi attivi. Dona luminosità e morbidezza, per diverse ore, consentendo un ancoraggio ottimale ai trucchi professionali. Senza Parabeni, senza Nickel, senza Glutine, senza Allergeni, senza SLS e SLES.