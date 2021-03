Scaldate il pc e preparate la carta perché il più iconico mascara volumizzante di MAC Cosmetics è in offerta solo per oggi al 33% di sconto. Tutto ci saremmo aspettati questa mattina, ma non di trovare un succulento sconto del 33% su tutti i mascara di MAC. Appena ho aperto la mail e ho trovato la bella notizia, sono subito andata sul sito a vedere con i miei occhi, sperando di aver capito bene. E ho avuto la conferma: solo per oggi c’è un incredibile sconto sui mascara di MAC ed è immorale non approfittarne.

Dopotutto, MAC è un marchio di cosmetici professionali tra i più gettonati al mondo. Amato e utilizzato da celebrity e make-up artist più famosi, la sua fama è più che giustificata.

Per questo motivo, quando ho visto l’inaspettata vendita sui mascara, mi sono precipitata a mettere nel carrello il mio preferito. Sto parlando del mascara volumizzante In Extreme Dimension 3D Lash.

CORTESIA MAC

Si tratta del mascara volumizzante più iconico del marchio di cosmetici. Amatissimo da tantissimi MUA, la formula di questo prodotto avvolge le ciglia dalle radici alle punte.

La prima volta che l’ho provato è stato parecchi mesi fa, di certo prima della pandemia. Ero in ufficio e avevo dimenticato di mettere il mascara, così lo chiesi alla mia collega che tirò fuori dalla sua pochette questo piccolo gioiellino. Una volta applicato, non potevo credere ai miei occhi, o meglio alle mie ciglia. In una sola passata era riuscito a volumizzare, allungare e incurvare le mie ciglia corte e nude. Incredibile. Il risultato? Un intenso effetto 3D senza alcuna traccia di grumi o sbavatura.

Ovviamente, sono corsa al negozio MAC più vicino e me ne sono assicurata subito uno.

Da quel momento non ne ho potuto più fare a meno. E il mio entusiasmo è confermato da moltissime recensioni positive. Sul sito di MAC, una cliente scrive: “Ottimo prodotto, si applica facilmente e non sbava. Allunga, distanzia e dà un volume eccezionale alle ciglia. Io l’ho provato per caso dentro lo store della Mac consigliato dalla ragazza che ci lavora e me ne sono letteralmente innamorata. Ne ho provati tantissimi di mascara da quelli low cost a quelli con prezzi elevati e questo non ha rivali. E’ veramente valido e dà realmente alle vostre ciglia l’effetto tridimensionale”.

Un’altra acquirente scrive: “Ci credete se vi dico che questo mascara volumizzante è leggerissimo da far paura, separa, definisce e solleva ogni singola ciglia, anche quelle diritte e pesantissime come le mie?? Non so se mi spiego, ma consiglio vivamente questo mascara per: – sollevare – incurvare – volumizzare e persino – allungare!! In più, non so a voi, ma a me va via con sola acqua tiepida!!”.

Considerando che solo per oggi è in sconto e lo pagate molto meno, cosa state aspettando a mettere questo mascara volumizzante nel carrello?