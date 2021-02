Una lozione corpo che combatte la pelle secca, non unge, si asciuga in pochissimi secondi e costa meno di 10 euro. Le ultime settimane sono state piuttosto fredde, e in gran parte dell’Italia ha anche nevicato con temperature che sono arrivate facilmente sotto lo zero. Con tutti i pro e i contro che ne conseguono. Se infatti fare a palle di neve può essere carino i primi due giorni, il freddo intenso porta con sé diversi disagi. Anche alla nostra pelle che, se già è secca, con il freddo può diventare problematica.

Ma sembra che ci sia una soluzione a questo. Chi la usa, infatti, dice che la lozione corpo Barnängen per pelli molto secche, elimina la sensazione di “pelle squamata” in pochissimi giorni. Non solo, questa lozione corpo non unge, è leggerissima e si assorbe in pochi secondi. Un miracolo per la pelle secca e squamosa che si intensifica in inverno, considerando che costa meno di 10 euro.

Questa lozione corpo di Barnängen è estremamente idratante ed è adatta a rigenerare le pelli particolarmente secche, anche nei periodi più freddi. Dopotutto, si tratta di un marchio svedese e in Svezia sanno bene cosa voglia dire la parola freddo. Essendo di ispirazione nordica, la sua formula anti freddo crea una barriera contro gli agenti esterni e lenisce e protegge la pelle. Inoltre è ricca di vitamina E, conosciuta per la sua azione idratante e antinvecchiamento, questa crema idratante è come una nuvola sulla pelle.

Inoltre, questa lozione corpo unisce gli ingredienti estremamente idratanti a una profumazione delicata, perfetta anche per un piacer sensoriale.

Leggi anche: Questa crema viso antirughe da farmacia è così buona che secondo le top model è migliore di molti marchi di lusso

E infatti, ha ottenuto centinaia di recensioni positive sul web, dove tantissimi acquirenti confermano che questa crema è in grado di eliminare squame e pelle secca nel giro di pochi giorni. Un acquirente ha scritto: “La lozione ha una profumazione gradevolissima, delicata, che rimane addosso per tutta la durata della giornata! È nutriente ma non unge, si assorbe nel giro di qualche secondo”.

CORTESIA BARNANGEN

Rispetto ad altre lozioni che sono composte da formule ultra pesanti che ci mettono decine di minuti prima di assorbirsi, oltre 50 acquirenti affermano che la formula di questa lozione si assorbe immediatamente e continua a idratare per ore e ore.

Una persona scrive: “Temevo che per la dicitura “Oil” fosse una crema un po’ grassa, invece non è per nulla oleosa. Si assorbe immediatamente, ha un fantastico profumo e lascia la pelle ben idratata”.

Un altro acquirente conferma: “Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo; la lozione è idratante e nutriente, nonostante si presenti dalla consistenza molto leggera, e ha un’assorbenza veloce che permette di rivestirsi quasi immediatamente dopo averla spalmata. Il profumo è molto delicato e piacevole, ma anche se non dovesse rispettare i vostri gusti non è persistente o fastidioso. L’ho acquistata per risolvere un problema di eccessiva secchezza della pelle delle mie gambe, che in seguito all’epilazione si erano anche irritate molto, causandomi prurito e anche piccole escoriazioni; questa lozione mi ha aiutato in pochissimi giorni a migliorare – e in seguito risolvere – la situazione. La consiglio.”