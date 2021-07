Maskne – Questione di peeling

In molte in questi mesi si sono ritrovate a fare i conti con la maskne. Ovvero, le imperfezioni provocate dal continuo attrito del tessuto della mascherina e il proliferare di batteri dovuti all’umidità e allo sporco che si annida intorno alla bocca. In questi casi procedere con massima cautela e affidarsi a mani esperte può essere la soluzione giusta per tornare ad avere guance e mento liscissimi. Prima di intervenire con trattamenti purificanti, è bene calmare la zona già molto stressata applicando per qualche giorno una crema sfiammante. Dopodiché si può procedere con l’unico peeling permesso dalle policy Covid, ovvero senza vapore e con un’esfoliazione chimica seguito da una profonda pulizia del viso ad ultrasuoni.

Cerette in lockdown – una bella gatta da (s)pelare

Baffetti strappati, escoriazioni, macchie da ceretta e di sicuro parecchie mani nei capelli. Ovvero, quelle dei professionisti dei centri estetici che, una volta riaperti, si sono trovati a dover risolvere i disastri provocati dal fai-da-te da quarantena. In caso di pelle bruciata per cera troppo calda o strappo avventato, viene in soccorso anche in questo caso il peeling che scioglie lo strato corneo della pelle, favorendone l’esfoliazione e la successiva fisiologica ricrescita. Risanata la pelle, si può riprendere con la depilazione professionale svolta con le cere liposolubili, come quelle all’ossido di zinco dall’azione decongestionante, perfette per pelli particolarmente sensibili. Come per tutte le zone del corpo, anche (e soprattutto) quella del viso richiede l’accortezza di spolverare del borotalco anti-umidità prima dello strappo. E anche di spalmare una crema lenitiva all’aloe dopo aver rimosso i peli e di applicare un velo di protezione solare prima di uscire dal salone. In questo modo, labbra morbide saranno assicurate.

Folte pelurie – Il laser ci dà un taglio, per sempre

Facile, veloce, indolore, addirittura “preso in prestito” dal fidanzato. Il rasoio ha rappresentato un rimedio estremo ma non privo di conseguenze per tanti baffetti che crescevano incolti durante i mesi in casa. Passare le lame più o meno frequentemente tende infatti a irrobustire il pelo. Con l’effetto di renderlo più evidente ma – buona notizia – idoneo all’epilazione laser. Una soluzione particolarmente efficace sulla peluria più scura e che promette risultati semi-definitivi.

Rossetto sbavato – La dermopigmentazione rimette tutto in riga

Per contrastare l’antipatica sbavatura di tinte labbra glossy sotto la mascherina, si può optare per la scelta del trucco semipermanente (o dermopigmentazione). Questa tecnica consente di avere labbra colorate fino a 3 anni, posto un necessario primo ritocco dopo 40 giorni dalla seduta iniziale. Il trattamento prevede come primo step il disegno della forma delle labbra, per poi procedere con la pigmentazione della mucosa labiale. Vista la durata nel tempo, si tende a consigliare la scelta di colori tenui, come i rosa più o meno scuri. Questi stancano meno, inoltre ci si può giocare applicando tinte removibili di differenti tonalità e texture. Per labbra morbide no transfer e a prova di bacio servono 2 ore a seduta.

Labbra morbide: elimina le screpolature con acido ialuronico e una punta di colore con la tecnica del BB-Lips

Freddo, poi caldo, metti e togli la mascherina: tutti sbalzi che hanno messo e mettono tuttora a dura prova le labbra. Ed è qui che entrano in gioco i filler, piccole iniezioni di acido ialuronico che rendono le labbra visibilmente sane e rimpolpate fino a un mese dalla seduta. Per coloro che vogliono labbra morbide e non vogliono rinunciare ad un tocco di colore l’ultima frontiera della cosmesi semipermanente è il BB-Lips. Un trattamento dalla funzione sia curativa che estetica in grado di donare alle labbra un immediato effetto “burrocacao”.

Idratazione permanente per labbra morbide e setose

Senza istituto ma con trattamenti da fare per avere labbra morbide. Sono le creme super idratanti, i balsami, cui si aggiunge la prima maschera dermatologica idratante e rimpolpante monouso che ripara in 10 minuti, realizzata in biocellulosa naturale biodegradabile al 100 % e contiene il 91% di ingredienti di origine naturale tra cui l’estratto di semi di carruba al 3% con azione riparatrice, e attivi idratanti come l’estratto di barbabietola da zucchero. E’ Cicavit+ Masque Levres di Svr.

Leggi anche: Questo lucidalabbra costa meno di 9 euro e fa sembrare le labbra “come il burro”