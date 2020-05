Anche Kylie Jenner ha i suoi segreti per mettere i brufoli ko.

Nessun trattamento costoso, semplicemente una lozione seccante che costa solo 19,90 euro.

Parliamo della prodigiosa Drying Lotion firmata Mario Badescu.

Noto per la sua efficacia, il prodotto è un trattamento anti-spotting che colpisce i brufoli durante la notte.



Acido salicilico, zolfo, calamina e canfora si uniscono in una formula ad azione rapida.

La lozione usata da Kylie Jenner aiuta ad asciugare le imperfezioni della pelle mentre dormi.

E’ un must have per chi la la pelle grassa e soggetta a imperfezioni.

Non bisogna agitare il flaconcino.

Prima di coricarsi (dopo aver pulito e tonificato la pelle), immergere un cotton-fioc nel sedimento rosa sul fondo del flacone.

Tamponare direttamente sul brufolo e lasciar asciugare per poi eliminare sciacquando la mattina.

Non bisogna passarlo sulla pelle lesa e va tenuta lontano dagli occhi.

In caso di irritazione persistente della pelle interrompere l’uso.

Altri prodotti contro la pelle grassa.

Cercando e testando creme e sieri ne abbiamo trovato uno che è come si suol dire…una mano “santa”.

Si tratta del Gel Oil Free Moisturizer della Miamo, un’azienda cosmetica italiana davvero valida. Si presenta come un siero gelatinoso e i suoi effetti ci hanno stupito.

Questo prodotto è formulato senza componenti grasse o sostanze addensanti con azione comedogenica, rendendolo l’idratante ideale per pelli grasse e a tendenza acneica.

Ha anche un’alta concentrazione di acido ialuronico.

Altro prodotto valido è AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution di The Ordinary.

Prezzo: 8, 90 euro sul sito di Sephora, mentre su Amazon costa un po’ di più, 23, 95 euro.

Il siero contiene gli Alfa-Idrossiacidi (AHA), che esfoliano la superficie cutanea, uniformando e schiarendo l’incarnato.

I Beta-Idrossiacidi (BHA) svolgono sempre un’azione esfoliante e liberano anche i pori.

La sua formula contribuisce ad affinare la grana cutanea e il suo uso continuativo nel tempo riduce la visibilità dei segni di espressione.