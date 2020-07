Kristen Bell ha una sua crema di riferimento low cost per prendersi cura della pelle del viso.

Parliamo di Neutrogena Hydro Boost Gel, una crema idratante in gel che contiene acido ialuronico.

La crema svolge un’azione idratante duratura che disseta istantaneamente la pelle e la mantiene idratata per tutto il giorno.

L’innovativa tecnologia Hyaluronic Gel Matrix crea una riserva d’acqua che rilascia idratazione nel corso dell’intera giornata.

La texture ricca è perfetta per le pelli secche, ma è comunque oil-free, dunque dovrebbe essere ben tollerata anche da chi ha una cute grassa.

Kristen Bell, ambasciatrice di Neutrogena, ha affermato di applicare il prodotto di notte dopo una doppia pulizia.

Tra le fan di Neutrogena ci sono anche Jennifer Garner e Kerry Washington.

L’importanza dell’acido ialuronico per la pelle.

L’acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente da nostro corpo.

Un componente fondamentale della pelle e dei tessuti connettivi, garantendo elasticità, idratazione e proteggendo anche dai danni provocati da fattori esterni.

Più gli anni avanzano, più l’acido presente nei tessuti diminuisce. Per questo è importante reintegrarlo.

Altri prodotti Neutrogena che vale la pena di provare.

Abbiamo scovato un nuovo prodotto del brand che potrebbe diventare un alleato di bellezza.

Parliamo di Neutrogena Healthy Lips Lip Plumping Serum, non ancora disponibile in Italia, ma probabilmente presto in arrivo.

Infuso con peptidi e antiossidanti, la sua formula leviga visibilmente la struttura delle labbra e ne rimpolpa l’aspetto.

Con una formula leggera e non appiccicosa, questo siero è un’ottima preparazione per l’applicazione del rossetto.

Balsami labbra amati dalle celebrities.

La cantante Beyoncé è una fan del lip balm Rosebud Perfume, prezzo: solo 7 dollari.

L’attrice Jennifer Aniston adora un lip balm da 15 euro firmato Dr. Hauschka.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.