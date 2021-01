Lo scorso autunno Kim Kardashian è stata intervistata dal celebre conduttore americano David Letterman.

L’intervista è disponibile su Netflix e non è passata inosservata anche per un altro motivo: l’eccentrico vestito giallo con collo alto e a manica lunga dell’imprenditrice.

Per l’occasione Kim si è affidata alla professionalità della make up artist Ash K Holm, che ha svelato di aver usato su di lei tutti cosmetici della KKW Beauty, tranne che per il fondotinta.

La truccatrice ha rivelato di aver utilizzato per la sua cliente il fondotinta Luminous Silk Formula di Armany Beauty.

Il prodotto è ispirato alla charmeuse di seta e ha un finish trasparente, abbinato a una texture impalpabile, che fa brillare di luce propria la pelle.

E’ disponibile in 40 tonalità, dona una luminosità perfetta, un finish impeccabile e un incarnato radioso.

Come si legge sul sito del brand:

“La formulazione è infusa con perle che donano luminosità alla pelle e al tempo stesso mimetizzano le linee di espressione, per una perfetta copertura di occhiaie, rossori e imperfezioni del trucco”.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

In cima alla lista dei prodotti amati da Kim c’è Cetaphil Daily Facial Cleanser, emulsione detergente contro la pelle secca.

L’influencer usa il siero Orchidée Impériale Le Concentré de Longévité 4G.

Questo prodotto da oltre 400 euro regola il livello di ossigeno nelle cellule della pelle.

Massimizza la produzione di energia che aumenta la rigenerazione cellulare per una visibile riduzione dei segni del tempo.

Kim Kardashian e Kanye West verso il divorzio.

Secondo il “New York Post” il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West è arrivato al capolinea.

“Page Six”, la rubrica di gossip del tabloid di Rupert Murdoch, cita fonti vicine alla coppia secondo cui Kim avrebbe reclutato Laura Wasser, una avvocatessa specializzata nei divorzi dei vip per far valere le sue pretese.