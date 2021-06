C’è una protezione solare che non manca nella beauty routine della modella Kendall Jenner.

Parliamo della crema di EltaMD, brand amato anche da Brooke Shields e Hailey Bieber.

La sorellastra di Kim Kardashian ha detto a Vogue a novembre che indossa la crema solare UV Clear di EltaMD ogni giorno, mescolata con il siero C E Ferulic di SkinCeuticals.

“È un must assoluto per me. So per certo che è il più grande passo anti-invecchiamento che posso fare alla mia età in questo momento, quindi è molto importante”, ha spiegato Bieber a Elle a marzo. “Molte creme solari mi fanno screpolare la pelle, e questa è stata il mio Santo Graal”.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Katie Holmes è una fan della dottoressa Barbara Sturm, amata da molte celebrità, come Bella Hadid.

L’attrice ha rivelato a InStyle quali sono i prodotti del brand che predilige, tre per l’esattezza.

Prima di tutto aveva già confermato di fare trattamenti periodici nelle cliniche del marchio, così come molte sue colleghe.

Poi ha spiegato: “Uso anche il siero ialuronico, il siero schiarente e la crema per il viso del marchio”.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

La star latino americana è una fan di Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Anche la regina Elisabetta II ha i suoi prodotti di bellezza di riferimento e sappiamo che tra i brand prediletti della sovrana c’è Elizabeth Arden.

Si dice che la regina mantenga la sua pelle idratata con la Eight Hour Cream, che farebbe miracoli contro la cute disidratata.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

Foto da Amazon