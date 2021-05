Kate Middleton ha festeggiato i suoi dieci anni di matrimonio con il principe William lo scorso 29 aprile.

Le nozze nel 2011 sono già entrate nella storia, così come l’abito della duchessa e ogni dettaglio del suo outfit, dal rossetto allo smalto.

Proprio rispetto a quest’ultimo dettaglio, dovete sapere che il giorno del suo matrimonio Kate ha indossato non uno, ma due smalti nude, per arrivare all’effetto che i suoi make up artist volevano.

Il primo è un prodotto di Bourjois, nella tonalità “28 Rose Lounge“. Il secondo, “423 Allure” di Essie, brand amato anche dalla regina Elisabetta II.

Il tutto è stato completato con il topcoat Seche Vite ad asciugatura rapida.

Il prodotto è celebrato dalle nail artist di tutto il mondo come l’unico prodotto che aggiunge lucentezza in un batter d’occhio, asciugandosi anche molto rapidamente.

Il rossetto di Kate Middleton il giorno delle nozze.

Come confermato da Glamour, tra i rossetti usati sulla duchessa per le nozze con William ce ne era uno cremoso semi opaco di Bobbi Brown, colore Sandwash Pink. Prezzo: 29 euro.

Questo lipstick è stata la prima formula ad essere lanciata dal famoso brand. Ha un’elevata pigmentazione che dona alle labbra un aspetto seducente. Non secca e offre una tenuta long-lasting.

Kate e William, due foto per celebrare i dieci anni di matrimonio.

Una serie di foto familiari e romantiche per celebrare i 10 anni di matrimonio.

E’ stata questa la scelta fatta da William e Kate per celebrare il primo anniversario tondo di un’unione da coppia quasi perfetta, a giudicare dall’immagine che essi proiettano e dalla narrativa dei biografi di corte.

I ritratti, realizzati questa settimana nella loro residenza ufficiale londinese di Kensington Palace dal fotografo Chris Floyd, mostrano il duca e la duchessa di Cambridge sorridenti e apparentemente rilassati. Non senza qualche posa intima, tra coccole e sguardi intensi incrociati.