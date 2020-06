Jennifer Lopez e Kim Kardashian hanno qualcosa in comune oltre alla bellezza e popolarità: il parrucchiere.

La cantante e l’imprenditrice sono clienti di Chris Appleton, hair artist e modello.

E’ lui l’uomo che si nasconde dietro tutti i cambi di look delle due celebrities, dal biondo platino di Kim alle iconiche code alte di Jlo.

C’è un prodotto di cui Appleton non può fare a meno, ovvero la spazzola Tangle Teezer – The Ultimate Hairbrush.

Le caratteristiche della spazzola Tangle Teezer.

Le sue setole flessibili consentono di districare delicatamente qualsiasi tipo di capello e puoi portarla con te in spiaggia e persino bagnarla senza paura di rovinarla.

The Ultimate Hairbrush è però stata creata principalmente per lo styling a secco.

È progettata per ottenere un volume e una texture perfetti, anche quando si hanno extension come nel caso di Jlo.

Una cliente che l’ha acquistata su Amazon scrive:

“Sono stata scettica nel vedere l’entusiasmo del web nei confronti di questa spazzola, ma mi sono davvero ricreduta”.

“Pettina benissimo i capelli, sembrano sempre freschi di lavaggio, forse perché con i dentini di varie misure riesce a prendere proprio tutti i capelli”.

“Non so come sia possibile, ma sembrano anche molto più lucidi”.

“Inoltre è una coccola utilizzarla perché i dentini massaggiano la cute in un modo davvero piacevole. Prenderò anche la versione compatta. La ricomprerei!”.

Altri prodotti amati da Jennifer Lopez.

Il suo segreto per una pelle sempre abbronzata è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Una lozione idratante nota come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

Altro prodotto amato dalla star è Color Wow Root Cover Up, una polvere che agisce come un correttore per i capelli bianchi.

