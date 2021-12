Jennifer Aniston usa questa spazzola districante sui capelli bagnati

Jennifer Aniston ha fatto della sua chioma un business. Un culto. Fin dai tempi di Friends l’attrice ha reso i capelli parte integrante del suo personaggio. Nei mesi scorsi ha anche lanciato una sua linea beauty: LolaVie, dedicata proprio ai capelli.

Tra gli oggetti che Jennifer usa per prendersi cura della sua chioma c’è la spazzola Wet Brush Pro Flex Dry, che districa i nodi senza danneggiare o spezzare le lunghezze. La struttura si adatta alla forma della testa per il massimo dell’efficienza. Adatta per tutti i tipi di capello, può essere utilizzata sia sui capelli bagnati che asciutti. Prezzo: 11,24 euro sul sito di Douglas.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey. L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”. Tra i suoi alleati beauty c’è la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di “111Skin“. In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder. Aniston sembra avere una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex, in vendita da Sephora Italia.

Il lancio di Lola Vie.

“Oggi lanciamo ufficialmente LolaVie, una piccola idea di Jennifer Aniston che si è evoluta fino a diventare una linea concepita per ottenere capelli sani senza sforzi” aveva detto la star su Instagram. “I nostri prodotti sono realizzati con ingredienti naturali derivati dalle piante, senza parabeni, siliconi, solfati, ftalati e senza glutine…E ovviamente siamo vegani e cruelty-free! Il nostro primo prodotto, il Glossing Detangler, è ufficialmente disponibile, ma ancora molte novità sono in arrivo. Non vediamo l’ora di sapere cosa ne pensiate”.